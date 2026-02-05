-
Le bitcoin est brièvement tombé à 69 821 dollars
-
C’est la première fois sous 70 000 dollars depuis novembre 2024
-
La cryptomonnaie recule de plus de 3% en séance
-
Le climat de marché est défavorable aux actifs risqués
-
Les incertitudes réglementaires aux États-Unis pèsent sur le secteur
-
Le bitcoin a franchi un seuil symbolique à la baisse jeudi, repassant sous la barre des 70 000 dollars pour la première fois depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2024. Cette baisse marque un net retournement après une période de forte euphorie sur le marché des cryptomonnaies.
📉 Un seuil symbolique franchi à la baisse
Le bitcoin sous pression en séance
Après avoir brièvement touché 69 821,18 dollars, le bitcoin évoluait en baisse de 3,41%, à 70 566 dollars. Cette évolution confirme la poursuite d’un mouvement de repli entamé ces derniers jours.
Ce niveau n’avait plus été observé depuis la victoire de Donald Trump, un événement qui avait fortement dopé le marché des actifs numériques.
Un retour de l’aversion pour le risque
La baisse actuelle s’inscrit dans un contexte plus large de désengagement des investisseurs vis-à-vis des actifs jugés risqués. Les marchés financiers connaissent une phase de correction touchant aussi bien les valeurs technologiques que, plus récemment, les métaux précieux, pourtant traditionnellement considérés comme des valeurs refuges.
🚀 De l’euphorie post-électorale à la correction
Un rallye spectaculaire après novembre 2024
À la suite de l’élection de Donald Trump, perçu comme favorable au secteur des cryptomonnaies, les monnaies numériques s’étaient envolées. Un mois plus tard, le bitcoin avait franchi pour la première fois le seuil des 100 000 dollars, un record salué publiquement par le responsable politique.
Ce mouvement avait renforcé l’attrait du bitcoin auprès des investisseurs, alimentant une dynamique haussière prolongée.
Une volatilité toujours extrême
Fidèle à sa réputation d’actif hautement volatil, le bitcoin avait ensuite poursuivi sa progression avant d’atteindre, début octobre, un record historique à 126 251,31 dollars. Depuis, la cryptomonnaie a amorcé une phase de repli marquée, rappelant la fragilité de ces hausses rapides.
⚠️ Un contexte de marché défavorable
Des marchés globaux en repli
Ces derniers jours, le bitcoin a souffert d’un climat baissier généralisé sur plusieurs marchés. Les actions technologiques ont été particulièrement affectées, entraînant dans leur sillage d’autres classes d’actifs perçues comme spéculatives.
Même les métaux précieux, habituellement recherchés en période d’incertitude, ont connu une forte correction, accentuant la nervosité des investisseurs.
Un impact direct sur les cryptomonnaies
Dans ce contexte, les cryptomonnaies ont été parmi les premières victimes du mouvement de réduction du risque. Les investisseurs ont procédé à des arbitrages rapides, entraînant une pression vendeuse accrue sur le bitcoin.
🏛️ Les incertitudes réglementaires en toile de fond
Le CLARITY Act en difficulté
Au-delà du climat de marché, le bitcoin pâtit également d’incertitudes réglementaires persistantes aux États-Unis. L’examen du CLARITY Act, un texte clé sur la régulation des cryptomonnaies, continue de patiner au Sénat américain.
L’absence de progrès concrets sur ce dossier entretient un manque de visibilité pour les acteurs du secteur. Cette situation constitue un frein pour les prix des cryptomonnaies, en maintenant un climat d’attentisme et de prudence chez les investisseurs.
🔍 Un marché toujours sous surveillance
Des investisseurs plus prudents
Le retour sous les 70 000 dollars pourrait renforcer la prudence à court terme, alors que les opérateurs scrutent à la fois l’évolution des marchés globaux et les signaux politiques aux États-Unis.
La capacité du bitcoin à se stabiliser ou à rebondir dépendra largement du sentiment général vis-à-vis du risque.
Une volatilité appelée à durer
Cette nouvelle phase de correction rappelle que le bitcoin reste un actif soumis à de fortes variations, influencées autant par la macroéconomie que par les décisions politiques et réglementaires.
❓ FAQ
Pourquoi le bitcoin est-il repassé sous les 70 000 dollars ?
En raison d’un regain d’aversion pour le risque sur les marchés et de ventes massives sur les actifs spéculatifs.
Ce niveau est-il symbolique ?
Oui, c’est la première fois que le bitcoin repasse sous 70 000 dollars depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2024.
Quel rôle joue la réglementation américaine ?
Les incertitudes autour du CLARITY Act freinent la confiance des investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies.
Le bitcoin reste-t-il très volatil ?
Oui, il demeure l’un des actifs financiers les plus volatils, avec des mouvements rapides à la hausse comme à la baisse.
Une reprise est-elle possible à court terme ?
Elle dépendra de l’évolution du sentiment de marché et des avancées réglementaires aux États-Unis.
