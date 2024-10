BlackRock atteint 11,5 billions de dollars d'actifs alors que les flux entrants au troisième trimestre atteignent 221 milliards de dollars📈

(BLK.US) a publié aujourd'hui son rapport sur les bénéfices du troisiÚme trimestre 2024 avant la séance de Wall Street et gagne 1,5 % en pré-marché. Les actions du plus grand gestionnaire d'actifs au monde sont susceptibles de réagir à la forte performance globale, avec des actifs sous gestion record et des entrées nettes significatives. BlackRock a déclaré des revenus nets supérieurs aux attentes pour le troisiÚme trimestre dans presque tous les segments, avec une performance particuliÚrement forte dans les entrées à long terme et les entrées nettes d'actions. Les revenus des services technologiques de la société ont légÚrement dépassé les attentes, affichant une baisse de 1,56 % d'une année sur l'autre. La collecte nette totale de BlackRock a atteint 221,18 milliards de dollars au cours du trimestre, dépassant largement les attentes des analystes et mettant la société en bonne voie pour dépasser ses objectifs annuels. Hormis la légÚre baisse des revenus des services technologiques, le rapport a été solide, affichant des actifs sous gestion, des entrées nettes et des bénéfices par action bien plus élevés que prévu. Le rendement des capitaux propres de 13,0 % s'est également avéré plus élevé que prévu. Toutefois, en tant que premier gestionnaire d'actifs au monde, la capacité de BlackRock à continuer d'attirer des flux importants et à accroßtre ses actifs sous gestion dans différents segments attire le plus l'attention et est susceptible d'influencer la réaction du marché à la publication des résultats. Le mouvement implicite sur un jour pour la société, basé sur des données historiques, est de 2,19 %, avec une surprise moyenne de 6,66 % au-dessus du consensus pour le BPA ajusté.

 Faits marquants Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Les actifs sous gestion ont atteint le chiffre record de 11 500 milliards de dollars, soit une hausse de 26 % en glissement annuel.

Des entrées nettes totales de 221,18 milliards de dollars, dépassant largement les estimations.

BPA ajusté de 11,46 $, supérieur aux attentes

Les revenus ont augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre 5,2 milliards de dollars.

 Résultats de BlackRock pour le troisiÚme trimestre 2024 Actifs sous gestion : 11,48 trillions de dollars contre 11,19 trillions de dollars attendus (+26% en glissement annuel).

Collecte nette totale : 221,18 milliards de dollars contre 127,2 milliards de dollars attendus

Collecte Ă long terme : 160,17 milliards de dollars contre 100,02 milliards de dollars attendus

BPA ajusté : 11,46 $ contre 10,40 $ attendus (+5% en glissement annuel)

Revenus : 5,20 milliards $ vs 5,0 milliards $ attendus (+15% en glissement annuel) RĂ©partition par segment Collecte nette d'actions : 74,14 milliards de dollars contre 29,5 milliards de dollars attendus

Collecte nette de titres Ă revenu fixe : 62,74 milliards de dollars contre 58,44 milliards de dollars attendus

Collecte nette institutionnelle : 55,90 milliards de dollars

Collecte nette auprÚs des particuliers : 6,86 milliards de dollars Autres indicateurs clés Marge d'exploitation : 38,6 % contre 38 % prévus

Marge opérationnelle ajustée : 45,8% contre 44,1% attendu

Commissions de base et revenus des prĂȘts de titres : 4,03 milliards de dollars, en ligne avec les estimations

Commissions de conseil en investissement : 388 millions de dollars contre 158,7 millions de dollars attendus

Revenus des services technologiques : 403 millions de dollars contre 405,1 millions de dollars attendus (-1% en glissement annuel)

Dépenses totales : 3,19 milliards de dollars contre 3,09 milliards de dollars attendus (+11% en glissement annuel) Notes supplémentaires Depuis le début de l'année, les entrées nettes totales de 360 milliards de dollars ont déjà dépassé les entrées nettes de 2022 et 2023 pour l'ensemble de l'année.

BlackRock a finalisé l'acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP) le 1er octobre, ajoutant 116 milliards de dollars d'actifs sous gestion pour les clients.

La société se positionne comme une plateforme complÚte permettant aux clients internationaux d'investir sur les marchés publics et privés.

BlackRock a bénéficié de l'envolée des actions et de l'augmentation des flux de trésorerie vers les fonds à revenu fixe et les fonds privés.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."