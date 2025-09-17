Bloom Energy atteint une valeur record grâce à son partenariat avec Oracle

Le cours de l'action Bloom Energy a atteint un niveau record de 73,29 dollars, soit une hausse de plus de 200 % depuis le début de l'année 2025. Le principal moteur de cette croissance est le partenariat stratégique avec Oracle, qui consiste à fournir une technologie de pile à combustible aux centres de données soutenant l'intelligence artificielle. En réponse à cette évolution, les analystes de Morgan Stanley ont relevé l'objectif de cours de Bloom Energy à 85 dollars, indiquant un potentiel de croissance supplémentaire. Source: xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La collaboration avec Oracle ouvre l'ouverture pour la croissance dynamique de Bloom Energy, permettant à l'entreprise de fournir rapidement et efficacement des solutions énergétiques innovantes basées sur des piles à combustible aux centres de données clés qui alimentent des systèmes d'IA avancés. À une époque où la demande en puissance de calcul augmente rapidement, les sources d'énergie fiables et respectueuses de l'environnement sont devenues une priorité pour les opérateurs d'infrastructures informatiques. Grâce à ce partenariat stratégique, Bloom Energy est bien placée pour répondre à ces demandes en proposant des solutions énergétiques propres, stables et évolutives.

Afin de renforcer encore sa position sur le marché, l'entreprise a annoncé des plans ambitieux visant à doubler sa capacité de production pour atteindre 2 gigawatts d'ici la fin 2026. Pour y parvenir, Bloom Energy investira 100 millions de dollars dans le développement technologique, l'expansion des installations de production et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ces mesures permettront non seulement d'accélérer le traitement des commandes, mais aussi de mieux s'adapter aux besoins croissants des clients dans les secteurs technologiques et industriels.

Bloom Energy est donc bien préparée pour tirer parti des opportunités du marché et conserver son avantage concurrentiel dans le secteur en pleine évolution de l'énergie verte. Les analystes notent également une amélioration des performances financières de Bloom Energy au deuxième trimestre 2025.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 401,2 millions de dollars, soit une augmentation de 19,5 % par rapport à la même période l'année dernière. La marge brute est passée de 20,4 % à 26,7 %, tandis que la marge d'exploitation a augmenté pour atteindre 7,1 %. La société a réalisé un flux de trésorerie disponible positif de 33 millions de dollars, ce qui indique une amélioration de sa rentabilité.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."