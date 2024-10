BNP Paribas condamnée pour ne pas avoir remboursé une victime de fraude La Cour de cassation française a ordonné mercredi à BNP Paribas SA de rembourser un client qui a été victime d’un escroc se faisant passer pour un conseiller de la banque. Cet incident met en lumière les risques croissants de fraude auxquels sont confrontés les clients des banques en France. En 2019, l'escroc a contacté le client et lui a demandé de supprimer cinq personnes de sa liste de bénéficiaires de virements, pour ensuite les ajouter à nouveau en utilisant son code confidentiel. Le numéro de téléphone affiché sur le téléphone du client était identique à celui de son conseiller bancaire, une technique appelée spoofing, où l’identité de l’appelant est masquée pour paraître légitime. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un préjudice de 54 500 euros Deux jours après cet appel, le client s’est rendu compte qu’il avait été victime d'une arnaque lorsqu'il a découvert des transactions frauduleuses sur son compte, pour un montant total de 54 500 euros. Ce type de fraude a connu une augmentation significative ces dernières années, la France enregistrant 379 millions d’euros de pertes liées à ce type d’arnaques en 2023, selon les chiffres du gouvernement. Bien que les banques en France soient tenues de rembourser les clients victimes de fraudes, BNP Paribas avait refusé de le faire, accusant le client de négligence grave. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la banque n'avait pas prouvé cette négligence et l'a condamnée à rembourser l'intégralité des transactions frauduleuses, avec des intérêts et 1 500 euros de dommages. BNP Paribas améliore ses systèmes de sécurité Un porte-parole de BNP Paribas a reconnu la décision de la cour, précisant qu'elle concernait une "situation spécifique". La banque a ajouté qu'elle avait depuis renforcé ses systèmes de lutte contre la fraude et sensibilisé davantage ses clients aux risques de fraude. Cette affaire met en lumière un problème croissant : la fraude bancaire, en particulier via des techniques telles que le spoofing. Avec une hausse des incidents rapportés en 2023, les autorités et les institutions bancaires sont de plus en plus sollicitées pour protéger les clients contre ces attaques sophistiquées. Source : Reuters

