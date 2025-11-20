Points clés Hausse en Bourse : BNP Paribas gagne 5,83% jeudi matin, surpassant la performance du CAC 40 (+1,11%).

Ratio CET1 relevé : Objectif porté à 13% d'ici 2027 (contre 12,5% précédemment), grâce à une meilleure profitabilité et une croissance modérée des actifs pondérés.

Rachat d'actions : Programme de 1,15 milliard d'euros autorisé par la BCE, débutant en novembre 2025.

Stratégie de rentabilité : Confirmation d'un ROTE de 13% en 2028 et amélioration continue du coefficient d'exploitation.

BNP Paribas rassure les marchés avec des objectifs financiers ambitieux Un ratio CET1 revu à la hausse BNP Paribas a annoncé ce jeudi un relèvement de son objectif de ratio CET1 à 13% d’ici 2027, contre 12,5% précédemment. Ce ratio, indicateur clé de la solidité financière des banques, sera soutenu par une amélioration de la profitabilité, une croissance modérée des actifs pondérés (environ 2%), et une accélération des cessions d’actifs. « BNP répond aux inquiétudes du marché en alignant son objectif sur celui de ses pairs », soulignent les analystes de RBC. Un programme de rachat d’actions pour renforcer la confiance La banque a obtenu l’autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour lancer un programme de rachat d’actions de 1,15 milliard d’euros dès novembre 2025. « BNP envoie un message de confiance en agissant plus tôt que prévu », notent les analystes. Cette décision s’inscrit dans une politique de distribution attractive et disciplinée envers les actionnaires. Des perspectives de rentabilité confirmées BNP Paribas maintient son objectif de ROTE (Return on Tangible Equity) à 13% en 2028, soit une progression de +210 points de base par rapport à 2024. Le groupe vise également une amélioration continue de son coefficient d’exploitation, passant de 61% en 2026 à 58% en 2028. Une stratégie alignée sur le plan 2027-2030 « Ces mesures préparent notre plan 2027-2030 et renforcent notre profil de rentabilité », a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas. « Nous restons à l’écoute de nos actionnaires tout en activant des leviers de croissance déjà en place », a-t-il ajouté. FAQ Pourquoi BNP Paribas progresse-t-elle en Bourse ? La hausse s’explique par le relèvement de l’objectif de ratio CET1 à 13% et l’annonce d’un programme de rachat d’actions de 1,15 milliard d’euros, perçus comme des signaux de confiance. Qu’est-ce que le ratio CET1 ? Le ratio CET1 (Common Equity Tier 1) mesure la solidité financière d’une banque. Un ratio élevé indique une meilleure capacité à absorber les chocs économiques. Quel est l’impact du rachat d’actions ? Le rachat d’actions permet de soutenir le cours de l’action et de récompenser les actionnaires en réduisant le nombre de titres en circulation. Quels sont les objectifs de rentabilité de BNP Paribas ? La banque vise un ROTE de 13% en 2028 et une amélioration de son coefficient d’exploitation à 58% d’ici 2028.

