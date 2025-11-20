Points clés Contrat historique : STMicroelectronics et TSE signent un PPA de 15 ans pour la fourniture de 780 GWh d’électricité solaire à partir de 2027.

STMicroelectronics accélère sa transition énergétique avec un PPA solaire majeur Un partenariat stratégique pour une énergie décarbonée STMicroelectronics, leader mondial des semi-conducteurs, et TSE, spécialiste français de l’énergie solaire et de l’agrivoltaïsme, ont annoncé ce 20 novembre 2025 la signature d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) physique de 15 ans. Ce contrat prévoit la fourniture d’environ 780 GWh d’électricité renouvelable, issue de trois parcs solaires d’une puissance cumulée de 43 MW, situés en France. L’électricité produite alimentera les sites français de ST, incluant la R&D, la conception, la fabrication et les activités commerciales. Ce PPA s’inscrit dans la stratégie de STMicroelectronics pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2027, en s’approvisionnant à 100 % en énergies renouvelables pour ses émissions directes (scope 1) et indirectes (scope 2), ainsi qu’une partie de ses émissions indirectes liées à la chaîne de valeur (scope 3). « Les PPA jouent un rôle clé dans notre transition énergétique », souligne Chouaib Rokbi, Executive Vice-President DTIT and Global Procurement Organization chez STMicroelectronics. L’entreprise a déjà signé des accords similaires en France, en Italie, en Malaisie et au Maroc. TSE, un acteur clé de la souveraineté énergétique française Pour Mathieu Debonnet, Président et co-fondateur de TSE, ce partenariat illustre « la capacité à concilier souveraineté industrielle et transition énergétique ». TSE, qui exploite déjà des projets solaires et agrivoltaïques en France, confirme son expertise dans l’accompagnement des entreprises vers une énergie décarbonée et compétitive. Le groupe, qui a levé 390 millions d’euros entre 2023 et 2024, est également impliqué dans des projets structurants comme la gigafactory Holosolis en Moselle et des partenariats avec des coopératives agricoles. Un modèle reproductible pour les entreprises engagées Ce contrat renforce la crédibilité de TSE, après des accords similaires avec BioMérieux, Les Mousquetaires, Agrial et Albéa. « Notre modèle simplifie chaque étape pour nos partenaires », précise Mathieu Debonnet. Avec 5 GW de projets en développement et 15 bureaux en France, TSE s’impose comme un acteur incontournable des énergies renouvelables, au service des territoires et de la compétitivité industrielle. FAQ Quelle est la durée du contrat entre STMicroelectronics et TSE ? Le contrat a une durée de 15 ans et débutera en 2027. Combien d’électricité renouvelable sera fournie ? Le volume global est d’environ 780 GWh, produits par trois parcs solaires totalisant 43 MW. Quels sont les objectifs de STMicroelectronics en matière d’énergies renouvelables ? ST vise 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2027 pour ses scopes 1 et 2, ainsi qu’une partie du scope 3. Quels sont les autres projets marquants de TSE ? TSE a développé la deuxième plus grande centrale photovoltaïque de France à Marville (Meuse) et participe au consortium Holosolis pour une gigafactory de panneaux solaires en Moselle.

