Points clés Chute en Bourse : Soitec perd 23,10% jeudi matin, en queue du SBF 120.

Résultats en berne : Chiffre d'affaires en recul de 36% au T2, activité automobile en chute de 68%.

Prévisions décevantes : Croissance organique attendue à un niveau « moyen ou haut » à deux chiffres, jugée insuffisante par les analystes.

Contexte difficile : Destockage des clients, ralentissement du marché automobile et menaces de droits de douane aux États-Unis.

Soitec sanctionné par les investisseurs après des résultats en forte baisse Un deuxième trimestre difficile Soitec, spécialiste français des matériaux semi-conducteurs, a vu son titre plonger de 23,10% jeudi matin à la Bourse de Paris, s’échangeant à 26,58 euros vers 10h30. Cette chute survient après la publication, mercredi soir, de ses résultats pour le deuxième trimestre de son exercice décalé 2025/2026. Le groupe a enregistré un recul de 36% de son chiffre d’affaires sur un an, à 139 millions d’euros, tandis que son bénéfice d’exploitation (EBITDA) s’est effondré de 30%. L’activité automobile, deuxième débouché du groupe, a particulièrement souffert, avec une baisse de 68%. Des prévisions jugées insuffisantes Les investisseurs ont surtout réagi aux prévisions pour le troisième trimestre, que Soitec décrit comme une croissance organique « à deux chiffres, d’un niveau moyen ou haut ». Une formulation qualifiée de « décevante » par les analystes d’Oddo BHF, qui attendaient des perspectives plus robustes. Le groupe subit depuis plusieurs mois un contexte de destockage chez ses clients, principalement des fabricants d’appareils électroniques, ainsi qu’un ralentissement du marché automobile. Un environnement économique incertain Soitec doit également composer avec les menaces de droits de douane brandies par Donald Trump aux États-Unis, qui pèsent sur ses perspectives. Depuis le début de l’année, l’action a perdu près de 70% de sa valeur, reflétant les difficultés structurelles du secteur. Changement de direction en vue Dans ce contexte, le directeur général, Pierre Barnabé, a annoncé en octobre son départ « pour des raisons personnelles » d’ici six mois. Le conseil d’administration a confirmé son soutien à M. Barnabé et a lancé le processus de recherche d’un successeur. FAQ Pourquoi l’action Soitec chute-t-elle ? La baisse s’explique par des résultats en forte baisse au deuxième trimestre et des prévisions jugées insuffisantes pour le troisième trimestre, dans un contexte de destockage et de ralentissement du marché automobile. Quelle est la performance de Soitec depuis le début de l’année ? L’action a perdu près de 70% de sa valeur depuis janvier 2025. Quelles sont les principales difficultés de Soitec ? Le groupe est pénalisé par le destockage de ses clients, le ralentissement du marché automobile et les menaces de droits de douane aux États-Unis. Qui va remplacer Pierre Barnabé ? Le conseil d’administration a entamé le processus de désignation d’un nouveau directeur général, sans nommer de successeur pour l’instant.

