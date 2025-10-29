Boeing après la publication de ses résultats : le 777X à nouveau retardé

Points clés Boeing déçoit à nouveau, mais moins qu'auparavant

Le 777X retardé pour la sixième fois

Les usines de fabrication d'avions de chasse toujours en grève

Reprise modérée observée dans les résultats financiers de l'entreprise

Boeing est l'une des plus grandes entreprises aérospatiales et de défense au monde. La société conçoit et fabrique des avions civils et militaires, et fournit également des services et une assistance technique à des opérateurs du monde entier. Le dernier rapport a déçu les investisseurs, mais sans pour autant entraîner un effondrement du sentiment. L'amélioration des résultats est moins bonne que prévu, mais n'indique pas une perte de capacités opérationnelles. Le rythme reste inégal, mais les fondamentaux de la production et le portefeuille de commandes justifient un optimisme prudent et modéré. C'est la perte de 4,9 milliards de dollars liée au retard du programme de l'avion 777X qui a retenu le plus l'attention, et de manière négative. Il s'agit du sixième changement de calendrier , et le coût total du projet a dépassé les 11 milliards de dollars . Le PDG de la société a souligné qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir avec les organismes de réglementation avant que la conception ne reçoive l'autorisation de vol complète et n'entre en production en série. Il s'agit d'une information négative, mais il est évident que la société tire les leçons d'une série d'échecs très médiatisés dont les appareils de Boeing ont été victimes ces dernières années. Un autre coup porté à la confiance déjà faible des investisseurs est la grève prolongée dans les usines de fabrication d'avions de chasse du Missouri et de l'Illinois. Ces usines sont notamment responsables de la production et de la maintenance des plateformes F-15 et F/A 18. Cela est particulièrement préoccupant, étant donné que les activités de défense représentent environ un tiers des revenus de la société et que son rôle stratégique pour le ministère américain de la Défense est une raison importante pour laquelle la société reste sur le marché malgré des années de décisions erronées et de controverses graves. Cependant, toutes les nouvelles ne sont pas négatives. La société a stabilisé la production de la famille 737 et se rapproche de son objectif de produire 47 à 52 appareils par mois.

Le carnet de commandes est également en nette progression. Il comprend désormais un total de 5 900 commandes, dont 821 ajoutées cette année seulement.

La rentabilité s'est également améliorée. Le segment des avions commerciaux a augmenté ses marges de 49 % par rapport à l'année précédente.

Parallèlement, le segment de la défense a augmenté son chiffre d'affaires de 25 %, réalisant un bénéfice de 114 millions de dollars. La société continue de faire face à des difficultés techniques, financières, juridiques, stratégiques et liées au personnel. Malgré cela, la tendance des résultats, qui restent décevants, indique une lente amélioration de la situation de la société. BA.US (D1)

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."