Boeing chute de 4,90 % avant bourse après l'accident de l'avion Boeing 737-800 🔔

Les actions de Boeing (BA.US) sont en baisse de près de 5,00 % avant la mise sur le marché, suite à l'annonce tragique de l'accident d'un Boeing 737-800 lors de son atterrissage en Corée du Sud.

Un Boeing 737-800 de la compagnie aérienne sud-coréenne Jeju Air s'est écrasé lors de son atterrissage à l'aéroport international de Muan dimanche matin, entraînant la mort de 179 des 181 personnes à bord. L'accident, la catastrophe aérienne la plus meurtrière de Corée du Sud, s'est produit après la rupture du train d'atterrissage de l'avion, qui est sorti de la piste et est entré en collision avec un mur en béton. Le fuselage s'est brisé et a pris feu, ne laissant que deux survivants, un passager de 22 ans et un membre d'équipage de 25 ans. Le vol était parti de Bangkok et transportait 173 passagers sud-coréens ainsi que deux ressortissants thaïlandais. Les autorités ont récupéré les données de vol et les enregistreurs vocaux du cockpit pour les besoins de l'enquête.

Selon les estimations des pompiers, une collision avec un oiseau pourrait être à l'origine de la défaillance du train d'atterrissage. L'incendie a été éteint 43 minutes après le crash, grâce à l'intervention de 80 pompiers et hélicoptères. Le ministère sud-coréen de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports a réagi en annonçant l'inspection de tous les Boeing 737-800 du pays, d'autant plus que la compagnie Jeju Air exploite 39 de ces appareils. Boeing a exprimé ses condoléances et s'est engagé à apporter son soutien. Le président par intérim Choi Sang-mok a mis l'accent sur les efforts de sauvetage et la sécurité des intervenants pendant les opérations en cours.

Graphique (intervalle D1)

Boeing a connu des difficultés ces dernières années. Si l'on compare le graphique à celui de l'action Airbus, on constate que les deux sociétés étaient autrefois étroitement corrélées. Toutefois, leurs tendances ont fortement divergé depuis la pandémie de COVID-19.

Boeing est confrontée à de graves difficultés financières en raison de revers opérationnels, de problèmes de sécurité et d'une grève prolongée des travailleurs.

Malgré l'escalade des crises, les allégations de sécurité et les enquêtes fédérales en cours, Boeing reste un acteur essentiel de l'industrie aéronautique mondiale, puisqu'il est l'un des deux seuls constructeurs d'avions à réaction de grande taille, avec Airbus. Ce duopole maintient l'entreprise dans une position concurrentielle sur le marché.





Source: xStation 5