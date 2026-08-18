Le franchissement des 90 dollars par le baril de pétrole relance les craintes inflationnistes et pénalise la partie longue de la courbe obligataire.

5,34%. C'est le pic franchi ce mardi par le rendement des Bons du Trésor américain à 30 ans, un sommet inégalé depuis juin 2007. L'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran pousse simultanément le cours du pétrole au-delà de 90 dollars le baril. Cette résurgence de l'inflation énergétique affecte la valorisation de la dette souveraine et modifie le coût de détention des actifs à risque au sein des indices boursiers.

Un marché de la dette sous pression

L'impact direct de la crise géopolitique

Le blocage des négociations entre les États-Unis et l'Iran déclenche une vague d'achats de couverture sur le marché de l'énergie. Le baril de brut dépasse la barre des 90 dollars en séance ce mardi, propulsé par la crainte d'une escalade militaire imminente au Moyen-Orient. Ce renchérissement du coût des hydrocarbures ravive directement les anticipations d'inflation à long terme. Les cambistes intègrent immédiatement ce risque dans la tarification de la courbe des taux américaine.

Le rendement des Bons du Trésor américain à 30 ans se hisse ainsi à 5,34%, marquant un record absolu depuis 2007. Les opérateurs de marché exigent une rémunération supérieure pour immobiliser leurs capitaux sur une échéance longue. Ils anticipent une érosion de leur rendement réel par la hausse des prix à la consommation. La prime de terme exigée par les investisseurs s'épaissit sur l'ensemble du segment long de la dette fédérale.

La partie courte de la courbe obligataire affiche une dynamique différente, soutenue par des données macroéconomiques jugées décevantes outre-Atlantique. Le titre à 2 ans s'établit à 4,186%, tandis que le taux à 10 ans ressort à 4,74%. Cet écart génère une pente 2s10s positive de 55 points de base. Les gérants d'actifs ne parient pas sur un resserrement monétaire immédiat, mais ils réclament des garanties massives pour détenir de la duration.

La réaction des marchés obligataires européens

La tension s'exporte instantanément sur les places financières du Vieux Continent. Le Bund allemand à 10 ans progresse à 3,25%, tandis que la référence germanique à 30 ans atteint un sommet de 15 ans. Le coût de financement des États de la zone euro subit un mouvement de hausse généralisée. Ce repli des obligations souveraines s'amplifie par les interrogations des cambistes concernant la prochaine bataille budgétaire au Parlement français.

L'OAT française à 10 ans se négocie à 4,10% lors des cotations de mardi. Cet instrument affiche un spread de 86 points de base par rapport à la référence allemande de même maturité. Cet écartement reste contenu, tout comme la différence de rendement entre l'emprunt italien à 10 ans (fixé à 4,05%) et le Bund, qui s'établit à 81 points de base. Ces écarts de crédit modérés démontrent que la tension agit de façon globale plutôt que ciblée sur un pays périphérique spécifique.

Outre-Manche, le Royaume-Uni enregistre une dynamique d'ajustement similaire sur ses émissions étatiques. Le Gilt britannique à 10 ans culmine à 5,36% en séance. Son équivalent à 30 ans frôle de son côté un plafond de trois mois, pointant à 5,86% mardi. Les portefeuilles composés d'actions européennes ajustent leur valorisation face à la persistance du coût élevé de l'argent de part et d'autre de l'Atlantique.

Les perspectives monétaires en ligne de mire

La position incertaine de la Réserve fédérale

Le regard des investisseurs se tourne vers la publication des minutes du comité de politique monétaire de la Fed, programmée pour ce mercredi. Ce compte-rendu détaillera les débats internes de l'institution lors de sa dernière réunion. Les salles de marché traquent la moindre inflexion rhétorique concernant la trajectoire des taux directeurs pour la fin de l'année. Les prévisions monétaires s'ajustent de façon abrupte avant cet événement central.

Une frange significative des opérateurs exclut désormais le scénario d'une hausse additionnelle du loyer de l'argent. Ce positionnement s'appuie sur la faiblesse des derniers indicateurs économiques américains. Cette anticipation limite la progression du taux à 2 ans, ancré sous les 4,20%. Le contraste avec l'envolée de l'échéance à 30 ans illustre la difficulté de la banque centrale à ancrer les anticipations d'inflation à long terme.

La validation du niveau actuel des taux longs par la Réserve fédérale définira la tendance boursière des prochaines semaines. Un ton jugé restrictif dans le document de mercredi forcerait les vendeurs à découvert à couper leurs positions, ce qui pousserait encore les rendements vers le haut. L'industrie des ETF obligataires revoit l'allocation sectorielle de ses fonds en amont de cette diffusion. Ce rendez-vous polarise les stratégies des grandes banques d'investissement.

Une prime de terme persistante sur la dette

L'agenda de l'administration américaine prévoit une adjudication massive d'obligations à 20 ans dans la foulée de la diffusion des minutes. Le marché obligataire doit absorber ces volumes de liquidité inédits pour refinancer les déficits de l'État fédéral. Les inquiétudes liées au calendrier et à l'ampleur des émissions s'ajoutent aux pressions inflationnistes issues du choc pétrolier. L'offre pléthorique de dette pèse mécaniquement sur le prix des titres et tire leurs rendements à la hausse.

Les intermédiaires financiers exigent des conditions de placement plus strictes pour s'engager sur les maturités lointaines. Cette prime de terme de plus en plus lourde traduit un refus de bloquer des fonds sans couverture adéquate contre le risque souverain américain. L'appétit des acheteurs lors de cette enchère déterminera si la tension sur la partie longue de la courbe obligataire constitue une anomalie temporaire ou un changement de régime durable.

Le maintien des taux d'intérêt obligataires à ces sommets redessine le financement de l'économie réelle. Les directeurs financiers réduisent leurs projets de développement face à un coût du capital prohibitif, pesant sur les estimations de bénéfice par action des trimestres à venir. Les gestionnaires de portefeuilles attendent l'adjudication à 20 ans pour calibrer le poids des actifs risqués face à la rémunération garantie du dollar.

❓ FAQ

Pourquoi le rendement des Bons du Trésor américain à 30 ans augmente-t-il ? La hausse du taux à 30 ans à 5,34% résulte de l'enlisement des négociations avec l'Iran, qui propulse le cours du pétrole au-dessus des 90 dollars. Ce choc énergétique direct ravive les craintes d'inflation et contraint les investisseurs à exiger une prime de rendement plus élevée sur les échéances longues.

Comment le marché européen réagit-il à cette hausse des taux ? La progression se transmet immédiatement aux dettes du continent : le Bund allemand à 10 ans se hisse à 3,25% et l'OAT française grimpe à 4,10%. L'écart de rendement entre les États reste cependant contenu, indiquant une tension macroéconomique globale plutôt qu'une crise ciblée sur un pays précis de la zone euro.

Quels événements attendent les marchés obligataires américains ? Les opérateurs scrutent la publication des minutes de la Réserve fédérale prévue mercredi, immédiatement suivie d'une adjudication de dette à 20 ans par le Trésor américain. Ces deux rendez-vous confirmeront si le repricing observé sur les maturités longues reçoit la validation explicite des autorités monétaires.