Les tensions géopolitiques et commerciales dominent l’agenda à l’ouverture du Forum de Davos.

L’ inflation en zone euro reste contenue sur le headline mais élevée sur les services, limitant la marge de manœuvre de la BCE.

L’ Euro Stoxx 50 plonge de 1.77% , tandis que les grands indices nationaux affichent des pertes marquées.

Les indices européens chutent fortement , pénalisés par de nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump.

📉 Marchés européens : une vente massive déclenchée par Trump

Des indices en net repli

Les marchés actions européens enregistrent une forte correction, les investisseurs réagissant vivement aux nouvelles déclarations de Donald Trump sur de possibles droits de douane visant l’Europe. Les principaux indices affichent des replis compris entre 1.00% et 1.80%, traduisant un regain brutal d’aversion au risque.

Le DE40 allemand recule de 1.50%, le FRA40 français de 1.60%, tandis que l’ITA40 italien abandonne 1.40%. En Europe centrale, le WIG20 polonais limite les pertes à 0.80%. L’Euro Stoxx 50, baromètre paneuropéen, chute de 1.77%, confirmant l’ampleur du mouvement.

Un euro étonnamment résilient

Malgré la nervosité sur les actions, l’euro reste relativement solide sur le marché des changes. La paire EURUSD progresse de 0.34%, suggérant que les flux vendeurs sur les actions ne se traduisent pas, pour l’instant, par une fuite généralisée hors des actifs européens.

⚠️ Commerce international : la menace tarifaire refait surface

Le dossier du Groenland comme levier politique

Selon plusieurs sources, les propos de Donald Trump sur de nouveaux droits de douane contre l’Europe viseraient à accentuer la pression politique, en particulier sur le Danemark, dans le cadre de négociations liées au Groenland. La politique commerciale redevient ainsi un outil de coercition géopolitique, ravivant les souvenirs des précédentes guerres tarifaires.

Cette montée des tensions fragilise la confiance dans les accords commerciaux récents entre les États-Unis et l’Union européenne, perçus jusqu’ici comme un facteur de stabilisation.

Une riposte européenne déjà sur la table

L’Union européenne envisage des mesures de rétorsion pouvant atteindre 93 milliards d’euros sur des importations américaines. Des dispositifs préparés l’an dernier pourraient être réactivés rapidement si les menaces se concrétisent.

Les responsables européens évoquent également l’usage de l’instrument anti-coercition, un mécanisme permettant de restreindre l’accès des entreprises américaines au marché unique européen. Malgré tout, la majorité des États membres privilégient encore la voie du dialogue, considérant ces mesures avant tout comme un levier de négociation.

🏛️ Coordination politique et contexte macroéconomique

Paris et Berlin en première ligne

La France et l’Allemagne travaillent à une réponse coordonnée face aux États-Unis, tandis que les dirigeants européens voient ces tensions comme un enjeu central des rencontres de haut niveau prévues avec Donald Trump lors du Forum économique mondial de Davos, qui débute cette semaine dans un climat géopolitique tendu.

Davos s’ouvre ainsi sur fond de fragmentation géoéconomique, où commerce, sécurité et souveraineté industrielle occupent une place croissante dans les débats.

Inflation en zone euro : la BCE contrainte à la prudence

Sur le plan macroéconomique, les chiffres définitifs de l’inflation de décembre en zone euro confirment une inflation globale à 1.9% en glissement annuel, proche de l’objectif de la Banque centrale européenne. En revanche, l’inflation sous-jacente reste plus élevée à 2.3%, tandis que l’inflation des services atteint encore 3.4%.

Cette persistance des pressions dans les services limite la capacité de la BCE à signaler un assouplissement monétaire rapide, malgré le ralentissement économique observé dans plusieurs pays.

🌏 Asie et stratégie industrielle européenne

Japon : instabilité politique et vigilance sur le yen

En Asie, le Premier ministre japonais a annoncé des élections anticipées début février, cherchant à consolider son pouvoir politique. Parallèlement, les autorités japonaises ont réaffirmé leur disponibilité à intervenir sur le marché des changes face à des mouvements jugés excessifs ou spéculatifs sur le yen.

Ces annonces renforcent l’attention des investisseurs sur la volatilité potentielle des devises asiatiques.

Réduction de la dépendance vis-à-vis de la Chine

L’Union européenne prépare également de nouvelles réglementations visant à réduire sa dépendance aux fournisseurs chinois dans des secteurs stratégiques. Les domaines concernés incluent les télécommunications, les systèmes solaires et les technologies de sécurité, illustrant une volonté accrue de souveraineté économique.

🚗 Entreprises : Tesla au cœur des débats

De constructeur automobile à plateforme technologique

Sur le front corporate, Tesla attire l’attention après les déclarations de Cathie Wood (ARK Invest), qui estime que l’entreprise évolue vers un modèle de plateforme technologique à forte marge, axé notamment sur les robotaxis, plutôt que sur la simple vente de véhicules.

La décision du Canada de réduire les droits de douane sur les véhicules électriques produits en Chine pourrait par ailleurs soutenir la stratégie d’exportation de Tesla, en améliorant la compétitivité de certains modèles sur le marché nord-américain.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés européens chutent-ils aussi fortement ?

En raison des nouvelles menaces de droits de douane américaines, qui ravivent le risque de guerre commerciale.

L’UE va-t-elle réellement imposer des tarifs de rétorsion ?

Les mesures sont prêtes, mais principalement utilisées comme levier de négociation à ce stade.

La BCE peut-elle baisser rapidement ses taux ?

Peu probable à court terme, en raison d’une inflation des services encore élevée.

Pourquoi l’euro reste-t-il fort malgré la baisse des actions ?

Les investisseurs ne remettent pas encore en cause la stabilité macroéconomique globale de la zone euro.

Quels secteurs sont les plus exposés ?

Les secteurs exportateurs et industriels sont particulièrement sensibles aux tensions commerciales.