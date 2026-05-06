BREAKING : Accord Iran États-Unis : le pétrole recule

D'après Axios, l’accord Iran États-Unis se rapproche d’un texte-cadre d’une page, sans signature à ce stade. Le projet porterait sur la fin de la guerre, un moratoire sur l’enrichissement d’uranium, une levée graduelle des sanctions américaines et la réouverture progressive du détroit d’Ormuz, passage qui concentre une part élevée du commerce mondial de pétrole.

Accord Iran États-Unis : un texte court, des concessions lourdes

Un mémorandum de 14 points en discussion

Le projet discuté entre Washington et Téhéran prendrait la forme d’un mémorandum d’une page. Il comprendrait 14 points et ouvrirait une période de 30 jours de négociations plus détaillées. L’objectif immédiat serait d’arrêter la guerre et d’éviter une nouvelle rupture du cessez-le-feu.

Les discussions impliqueraient Steve Witkoff et Jared Kushner côté américain, avec plusieurs responsables iraniens. Les échanges se feraient à la fois directement et via des médiateurs. Islamabad et Genève figureraient parmi les lieux envisagés pour la suite des négociations.

Aucun accord n’est encore conclu. Washington attend des réponses iraniennes sur plusieurs points d’ici au vendredi 8 mai. L’administration américaine estime que les deux parties n’ont jamais été aussi proches d’un texte depuis le début du conflit, mais plusieurs responsables restent sceptiques.

Uranium, sanctions et fonds gelés sur la table

Le cœur du dossier reste le programme nucléaire iranien. Le texte prévoirait un moratoire sur l’enrichissement d’uranium, avec une durée encore négociée. L’Iran aurait proposé 5 ans, les États-Unis demanderaient 20 ans, et la zone de compromis se situerait entre 12 et 15 ans.

Après l’expiration du moratoire, l’Iran pourrait enrichir l’uranium à 3,67%, niveau compatible avec un usage civil dans le cadre d’un accord strictement contrôlé. Téhéran s’engagerait aussi à ne jamais chercher l’arme nucléaire ni conduire d’activités liées à la militarisation. Une clause sur l’arrêt des installations nucléaires souterraines serait aussi discutée.

En échange, les États-Unis accepteraient une levée graduelle des sanctions américaines et la libération progressive de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens gelés. Deux sources évoquent aussi l’hypothèse d’un transfert hors d’Iran de l’uranium hautement enrichi. Cette option reste sensible, car elle touche à l’un des points les plus difficiles du dossier.

Détroit d’Ormuz : le marché pétrolier réagit vite

La pause de Project Freedom détend les prix

Donald Trump a suspendu Project Freedom, l’opération américaine destinée à accompagner des navires commerciaux dans le détroit. La Maison-Blanche présente cette pause comme un geste lié aux progrès des discussions. Le blocus américain des ports iraniens resterait toutefois en vigueur.

Le marché pétrolier a immédiatement intégré cette baisse du risque militaire. Le Brent recule autour de 108 $ le baril ce mercredi, après avoir approché 115 $ plus tôt dans la semaine. Le WTI reflue aussi, même si les prix restent élevés par rapport à leurs niveaux d’avant-guerre.

Le prix du pétrole dépend désormais de deux variables. La première est la liberté de circulation dans le détroit d’Ormuz. La seconde est la capacité des deux camps à transformer un texte d’une page en accord détaillé.

La réouverture serait graduelle

Le projet prévoit une levée progressive des restrictions maritimes pendant les 30 jours de négociation. L’Iran assouplirait ses contraintes sur le trafic dans le détroit, tandis que les États-Unis réduiraient graduellement leur dispositif. Cette séquence limiterait le risque d’un changement brutal de rapport de force.

Si les négociations échouent, les forces américaines pourraient rétablir le blocus ou reprendre des opérations militaires. Le texte ne fermerait donc pas totalement le risque d’une rechute. Il créerait plutôt une fenêtre diplomatique avec des garde-fous militaires.

Pour les marchés, cette structure maintient une prime de risque sur les matières premières. Une détente durable pourrait réduire les prix de l’énergie et soulager les anticipations d’inflation. Un échec ferait revenir le scénario d’un choc d’offre, avec un effet direct sur le pétrole, le fret maritime et certaines devises de pays importateurs.

Marchés financiers : détente, mais pas résolution

Le risque reste conditionné à l’accord final

Le mémorandum n’est pas un traité. Plusieurs dispositions ne s’appliqueraient qu’après un accord final. Cette architecture laisse ouverte une zone grise : la guerre peut cesser sans que les sanctions, le nucléaire et Ormuz soient réglés.

La direction iranienne serait divisée. Cette fracture complique la validation d’un texte qui touche à la souveraineté nucléaire, aux fonds gelés et au contrôle maritime. Côté américain, certains responsables jugent encore possible un échec de dernière minute.

Les inspections font partie des points les plus surveillés. Le projet inclurait un régime renforcé, avec inspections inopinées par des inspecteurs de l’ONU. Pour les indices boursiers, cette dimension compte moins que le pétrole à court terme, mais elle détermine la durée de la détente.

Les actifs sensibles au pétrole restent exposés

Le premier effet visible concerne l’énergie. Un accord Iran États-Unis crédible réduirait la prime intégrée dans le prix du pétrole. Les compagnies aériennes, le transport maritime et les industriels très consommateurs d’énergie pourraient en bénéficier, tandis que les valeurs pétrolières perdraient une partie du soutien lié à la tension sur l’offre.

Les devises et les taux peuvent aussi réagir. Une baisse durable du pétrole réduit la pression inflationniste importée dans les pays consommateurs. Elle peut modifier les anticipations de banques centrales si elle se confirme sur plusieurs semaines.

Le prochain jalon est proche. Washington attend les réponses iraniennes dans les 48 heures à compter de mercredi 6 mai. À ce stade, le marché traite surtout une probabilité de désescalade, pas une paix déjà signée.

❓ FAQ

Pourquoi un accord Iran États-Unis ferait baisser le pétrole ?

Un accord Iran États-Unis réduirait le risque de blocage prolongé du détroit d’Ormuz. Comme ce passage est suivi par tout le marché énergétique, une baisse du risque maritime peut faire reculer le prix du pétrole.

Quel est le rôle du détroit d’Ormuz dans cette crise ?

Le détroit d’Ormuz concentre une partie importante des flux pétroliers et gaziers du Golfe. Toute restriction du trafic y renchérit le fret, augmente le risque d’approvisionnement et soutient les matières premières énergétiques.

Que prévoit le projet sur le programme nucléaire iranien ?

Le projet prévoit un moratoire sur l’enrichissement d’uranium, probablement entre 12 et 15 ans. Le programme nucléaire iranien serait aussi soumis à des inspections renforcées et à des engagements de non-militarisation.

Les sanctions américaines seraient-elles levées immédiatement ?

Non. Les sanctions américaines seraient levées graduellement, avec libération progressive de fonds iraniens gelés. Une grande partie de ces mesures dépendrait de la conclusion d’un accord final.

Pourquoi les marchés restent-ils prudents malgré la nouvelle ?

Le texte n’est pas signé et plusieurs points restent en négociation. Les marchés réagissent à une probabilité plus élevée de désescalade, mais l’échec des discussions pourrait relancer la tension sur Ormuz et le pétrole.