OUVERTURE US : Dell s'envole et continue de tirer les valeurs technologiques vers le haut 🚀

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent de 0,1 %, tandis que le Dow Jones gagne 0,2 % à l'approche de la dernière séance de mai, un mois qui s'est révélé exceptionnellement favorable pour les marchés boursiers. L'engouement pour l'IA reste le principal moteur : les résultats publiés par Dell après la clôture ont littéralement fait s'envoler le marché et entraîné toute le secteur informatique en forte hausse.

Dell a annoncé une multiplication par près de neuf de son chiffre d’affaires lié à l’IA par rapport à l’année précédente et a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année à 165–169 milliards de dollars, avec un BPA de 17,90 dollars — bien au-dessus des prévisions des analystes, qui tablaient sur 142,5 milliards de dollars et un BPA de 13,09 dollars. Ce sont les résultats de Dell qui déterminent le sentiment du marché aujourd’hui ; Dell rejoint les rangs des « dinosaures de la tech » qui ont trouvé une seconde vie en tant qu’acteurs de l’IA, à l’instar d’Intel, de Cisco et de Nokia avant eux. Il convient toutefois de noter que Goldman Sachs estime que les fonds de pension s’apprêtent à vendre pour 14 milliards de dollars d’actions dans le cadre de leur rééquilibrage mensuel — la 12e estimation la plus importante de ce type depuis au moins 2000.

Au niveau sectoriel, la technologie et le matériel informatique sont clairement en tête : Dell +35 %, HPE +17 %, NetApp +19 %, SMCI +10 %, HP +7 %. Parmi les perdants du jour figurent les entreprises spatiales, suite à l’explosion de la fusée Blue Origin sur la rampe de lancement (ASTS -15 %, Rocket Lab -5,5 %), le secteur de l’habillement (Gap -15 %, American Eagle -11 %) et certaines entreprises de cybersécurité (SentinelOne -16 %). Source: XTB Informations sur l'entreprise Dell (DELL) +35 % – Des résultats exceptionnels : l'entreprise a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 165–169 milliards de dollars (contre une estimation consensuelle de 142,5 milliards de dollars), et le chiffre d'affaires généré par les serveurs d'IA a été multiplié par près de 9 par rapport à l'année précédente. Les analystes parlent d’un « trimestre exceptionnel » et comparent Dell à Intel ou Cisco, des acteurs chevronnés qui redeviennent les principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA.

– Des résultats exceptionnels : l'entreprise a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 165–169 milliards de dollars (contre une estimation consensuelle de 142,5 milliards de dollars), et le chiffre d'affaires généré par les serveurs d'IA a été multiplié par près de 9 par rapport à l'année précédente. Les analystes parlent d’un « trimestre exceptionnel » et comparent Dell à Intel ou Cisco, des acteurs chevronnés qui redeviennent les principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA. Gap (GAP) -15 % – Le géant de l’habillement a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes pour l’ensemble de l’année, les ramenant à 1–2 % (contre 2–3 % auparavant), et son chiffre d’affaires du premier trimestre s’est établi à 3,50 milliards de dollars, contre les 3,52 milliards attendus. Le principal problème réside dans les difficultés de la marque Old Navy, qui ont pesé sur l’ensemble du rapport.

– Le géant de l’habillement a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes pour l’ensemble de l’année, les ramenant à 1–2 % (contre 2–3 % auparavant), et son chiffre d’affaires du premier trimestre s’est établi à 3,50 milliards de dollars, contre les 3,52 milliards attendus. Le principal problème réside dans les difficultés de la marque Old Navy, qui ont pesé sur l’ensemble du rapport. SentinelOne (S) -16 à 20 % – La société de cybersécurité a très fortement déçu avec ses prévisions de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre (289 à 291 millions de dollars contre les 292 millions attendus) et a annoncé une réduction de 8 % de ses effectifs à temps plein – le marché a réagi par une forte vague de ventes.

– La société de cybersécurité a très fortement déçu avec ses prévisions de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre (289 à 291 millions de dollars contre les 292 millions attendus) et a annoncé une réduction de 8 % de ses effectifs à temps plein – le marché a réagi par une forte vague de ventes. AST SpaceMobile (ASTS) -11 à 15 % – Les actions de cette entreprise spatiale, partenaire de Blue Origin, ont chuté après l’explosion de la fusée New Glenn sur sa rampe de lancement lors d’un essai au sol jeudi soir en Floride. EchoStar (-4,5 %) et Rocket Lab (-5,5 %) ont également reculé dans le sillage d’ASTS.

– Les actions de cette entreprise spatiale, partenaire de Blue Origin, ont chuté après l’explosion de la fusée New Glenn sur sa rampe de lancement lors d’un essai au sol jeudi soir en Floride. EchoStar (-4,5 %) et Rocket Lab (-5,5 %) ont également reculé dans le sillage d’ASTS. NetApp (NTAP) +15–19 % et Okta (OKTA) +7–8 % – Les deux sociétés ont surpris le marché avec des résultats supérieurs aux attentes : NetApp a affiché une solide croissance dans le segment du stockage et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, tandis qu'Okta, leader de la gestion des identités, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et a dépassé le consensus sur tous les postes.

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