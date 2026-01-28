La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %

Points clés La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25 %

Forte incertitude liée aux politiques commerciales américaines et au contexte géopolitique

Croissance modeste attendue en 2026 (1,1 %)

Inflation proche de 2 % , équilibrée entre pressions haussières et excès d’offre

Le dollar canadien se renforce après la décision

🏦 Une décision sans surprise, mais un message très prudent Comme largement anticipé par les marchés, la Banque du Canada (BoC) a laissé son taux directeur inchangé à 2,25 %. Le ton du communiqué souligne toutefois un niveau d’incertitude exceptionnellement élevé, bien supérieur à la moyenne historique. La banque centrale estime que le niveau actuel des taux reste approprié pour l’instant, tout en rappelant qu’elle est prête à ajuster sa politique si les perspectives économiques venaient à se détériorer ou à s’améliorer de manière significative. Le message est clair : aucune trajectoire prédéfinie, ni en termes de calendrier, ni de direction. 📉 Croissance fragile et économie en transition Selon la BoC, l’économie canadienne évolue globalement conformément aux attentes, mais avec une forte volatilité trimestrielle, principalement liée aux fluctuations du commerce extérieur et des stocks. Pour 2026, la banque centrale anticipe une croissance limitée à 1,1 %, freinée par deux facteurs structurels majeurs : le ralentissement de la croissance démographique ,

la reconfiguration des échanges commerciaux, dans un contexte de tensions accrues avec les États-Unis. Cette perspective modeste reflète une économie en phase d’ajustement plutôt qu’en véritable reprise cyclique. 📊 Inflation sous contrôle… pour l’instant L’inflation devrait rester proche de l’objectif de 2 %, selon la Banque du Canada. Les pressions haussières liées aux ajustements commerciaux et aux chaînes d’approvisionnement sont pour l’instant compensées par un excès de capacités productives et une demande domestique encore contenue. Ce fragile équilibre explique la posture attentiste de la banque centrale : toute rupture, qu’elle vienne du commerce international ou de la demande intérieure, pourrait rapidement modifier l’équation inflationniste. 👷 Marché du travail : des signaux mitigés Le marché du travail canadien reste globalement mou. Les récentes créations d’emplois ont permis de compenser partiellement les fortes pertes enregistrées dans les secteurs liés au commerce, mais les intentions d’embauche demeurent faibles. Cela suggère une économie qui résiste, mais sans véritable moteur interne capable de relancer durablement la dynamique de l’emploi. 🌍 Le risque politique et commercial au cœur des préoccupations La Banque du Canada insiste particulièrement sur les risques liés à l’environnement international, notamment : les politiques commerciales américaines ,

la révision à venir de l’accord USMCA (ALENA 2.0), présentée comme une source majeure d’incertitude avec une large gamme de scénarios possibles. Ce facteur est déterminant pour les perspectives canadiennes, compte tenu de la dépendance structurelle du pays aux échanges avec les États-Unis. 💱 Réaction des marchés : le dollar canadien se renforce Malgré le ton prudent du communiqué, le dollar canadien (CAD) s’est apprécié face au dollar américain après la décision. Les marchés semblent avoir retenu le message de stabilité monétaire et l’absence de signal immédiat en faveur d’un assouplissement. Dans un contexte de faiblesse généralisée du dollar américain, cette posture mesurée de la BoC renforce la crédibilité du CAD à court terme. Source: xStation ❓ FAQ Pourquoi la Banque du Canada n’a-t-elle pas modifié ses taux ?

Parce que l’inflation est proche de la cible et que la croissance, bien que faible, reste conforme aux attentes. La BoC envisage-t-elle une baisse ou une hausse des taux ?

Elle reste totalement dépendante des données à venir et refuse de donner une indication sur la direction du prochain mouvement. Quel est le principal risque pour l’économie canadienne ?

Les relations commerciales avec les États-Unis, notamment la révision de l’USMCA. Pourquoi le dollar canadien a-t-il progressé après la décision ?

Les marchés ont perçu la décision comme équilibrée et crédible, dans un contexte de dollar US affaibli. La croissance canadienne est-elle menacée à long terme ?

Pas structurellement, mais la transition commerciale et le ralentissement démographique limitent le potentiel à moyen terme.

