La hausse de l’ or noir pourrait pénaliser les actions , le Bitcoin et même les métaux précieux , dans un contexte de fuite vers le dollar .

Points clés Les conditions de marché actuelles sont décrites comme rares dans l’histoire, à la fois incertaines et décisives pour Wall Street .

Le pétrole s’impose comme la variable centrale, en lien avec le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz .

La hausse de l’ or noir pourrait pénaliser les actions , le Bitcoin et même les métaux précieux , dans un contexte de fuite vers le dollar .

Sur le plan macroéconomique, une énergie plus chère nourrit l’ inflation , fragilise la consommation et complique la tâche des banques centrales .

Deux seuils techniques sont mis en avant : 104,6 dollars pour une aggravation des tensions, et 76,8 dollars pour un possible soulagement des marchés.

Les conditions de marché actuelles sont particulières, rarement observées dans l’histoire, ce qui rend la période aussi incertaine que passionnante. Wall Street se trouve à un tournant majeur, avec le pétrole comme élément clé. Le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz ont, d’une part, corrélé les prix du pétrole à l’indice de volatilité VIX. D’autre part, le risque géopolitique a orienté les investisseurs vers le refuge ultime : le dollar, un phénomène qui peut surprendre le grand public.



Ainsi, une remontée du prix de l’or noir pourrait peser à la fois sur les actifs risqués (actions, Bitcoin) et sur les métaux précieux. Sur le plan fondamental, une hausse durable du coût de l’énergie alimente mécaniquement l’inflation, ennemie du pouvoir d’achat et de la consommation, mais aussi des banques centrales — et donc des marchés actions.



Si le WTI dépasse 104,6 dollars le baril (parcours rouge ci-dessous), les tensions sur les marchés pourraient grandement s’intensifier. À l’inverse, une cassure nette du seuil des 76,8 dollars (parcours vert) soulagerait les actifs risqués et les métaux précieux, ouvrant la voie à de nouveaux sommets historiques. Source : xStation

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