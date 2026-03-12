Graphique du jour : EURUSD – Pourquoi l'euro perd-il face au dollar ?

La paire EUR/USD reste sous pression à la baisse, s'échangeant autour de 1,1530 USD pour un euro. Les mouvements de prix d'aujourd'hui sont influencés à la fois par l'incertitude mondiale et par des facteurs macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. Les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation géopolitique, le marché des matières premières et les commentaires des banques centrales, à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique monétaire. Source: xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l'EUR/USD aujourd'hui ? 1. Fuite vers le dollar, valeur refuge L'incertitude mondiale continue de soutenir le dollar américain. Face aux tensions géopolitiques et à la volatilité des marchés financiers, les investisseurs choisissent le dollar américain comme valeur refuge. Cela maintient l'euro sous pression, empêchant la paire EUR/USD de rebondir, même dans un contexte de données neutres pour la zone euro. Toute nouvelle vague de risque, telle qu'une détérioration de la situation géopolitique au Moyen-Orient, pourrait encore stimuler la demande de dollars à court terme, limitant ainsi la vigueur de l'euro. 2. Chocs liés aux matières premières et géopolitique La hausse des prix de l'énergie et des matières premières augmente les coûts pour les économies de la zone euro, exerçant une pression à la hausse sur l'inflation. Dans le même temps, les tensions politiques dans diverses régions du monde maintiennent l'aversion au risque et soutiennent le dollar américain. Combinés, ces facteurs rendent l'euro moins attractif, et le marché s'attend à ce que l'EUR/USD teste de nouveaux plus bas à court terme. 3. Les marchés anticipent un ton hawkish de la BCE Certains membres de la Banque centrale européenne ont souligné la nécessité de maintenir une politique monétaire restrictive en réponse à la hausse de l'inflation. Ces commentaires soutiennent l'euro à court terme, car les marchés voient une probabilité réduite de nouvelles baisses de taux. Toutefois, face à un dollar américain fort, l'effet global est limité, et même un ton plus agressif de la BCE ne devrait pas inverser la tendance baissière actuelle de l'EUR/USD. 4. Faiblesse technique de l'EUR/USD L'EUR/USD reste en dessous des moyennes mobiles clés, ce qui indique un avantage pour les vendeurs. Les indicateurs de momentum et les niveaux de soutien technique suggèrent que toute tentative de rebond de l'euro pourrait être de courte durée. 5. Le marché attend les données PCE vendredi Après la publication hier de l'IPC américain, qui a correspondu aux attentes des analystes mais s'est révélé supérieur au niveau souhaité par la Réserve fédérale, les investisseurs se concentrent désormais sur les données PCE (dépenses de consommation personnelle) de vendredi. Le PCE est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, et son niveau pourrait influencer les futures décisions en matière de taux d'intérêt. Un PCE plus élevé que prévu pourrait renforcer encore le dollar, tandis que des données plus faibles pourraient donner à l'euro une chance de rebondir à court terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."