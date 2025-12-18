BREAKING: L’EUR/USD s’envole après une publication de l’inflation américaine (CPI) nettement inférieure aux attentes📌

14h30 – États-Unis : données d’inflation pour novembre CPI : réel 2,7 % en glissement annuel ; prévision 3,1 % ; précédent 3,0 %

CPI sous-jacent : réel 2,6 % en glissement annuel ; prévision 3,0 % ; précédent 3,0 % Le rapport CPI de novembre s’est révélé plus faible que prévu, l’inflation globale n’augmentant que de 0,2 % sur la période septembre–novembre et le taux annuel reculant à 2,7 %. Toutefois, ce résultat est partiellement brouillé par les lacunes de données liées à la fermeture du gouvernement en octobre, qui a contraint le Bureau of Labor Statistics (BLS) à supposer une inflation inchangée ce mois-là. UBS a souligné que cela introduit une distorsion baissière estimée à environ 27 points de base — ce qui signifie que, sans cet effet technique, l’inflation se situerait bien plus près de 3 %. L’inflation sous-jacente n’a également progressé que de 0,2 % sur deux mois, soutenue par un ralentissement de l’inflation du logement et par des hausses modérées des prix de l’alimentation et de l’énergie. Même en tenant compte de ce bruit technique, la tendance générale de désinflation semble intacte : l’inflation sous-jacente a ralenti à 2,6 % en glissement annuel, tandis que l’énergie et l’alimentation ont enregistré des hausses annuelles modérées. Les marchés ont réagi en adoptant une posture légèrement plus accommodante : les contrats à terme sur les taux intègrent désormais environ 62 points de base d’assouplissement l’an prochain, les swaps sur les taux de la Fed ont ajouté un peu plus d’assouplissement attendu vers la fin de 2026, et la probabilité d’une baisse de taux en janvier est remontée à environ 29 %. Pour les investisseurs, ce rapport conforte le scénario d’un ralentissement de l’inflation, mais les distorsions liées à la fermeture administrative incitent la Fed comme les marchés à interpréter la faiblesse de ce mois avec prudence. FAQ Q : Pourquoi le CPI américain de novembre est-il considéré comme plus faible que prévu ?

R : L’inflation globale et sous-jacente sont toutes deux ressorties nettement en dessous des attentes (2,7 % et 2,6 % en glissement annuel). Toutefois, une partie de cette faiblesse s’explique par des effets techniques liés à la fermeture du gouvernement en octobre, qui ont artificiellement réduit le chiffre d’environ 27 points de base selon UBS. Sans cet effet, l’inflation serait plus proche de 3 %. Q : Quel est l’impact de ces données sur les marchés et la Fed ?

R : Les marchés y voient un signal supplémentaire de désinflation et ont renforcé leurs anticipations d’assouplissement monétaire, intégrant environ 62 points de base de baisses de taux l’an prochain. Néanmoins, la Fed devrait interpréter ces chiffres avec prudence en raison des distorsions statistiques, ce qui limite la portée immédiate de ce signal pour la politique monétaire.

