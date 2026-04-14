BREAKING : L'indice des prix à la production aux États-Unis s'avère plus faible que prévu. L'EURUSD regagne du terrain

Inflation des prix à la production (IPP) Inflation de l'IPP (m/m) : résultat 0,5 % (prévision 1,1 %, précédent 0,7 %)

Inflation sous-jacente de l'IPP (m/m) : résultat 0,1 % (prévision 0,5 %, précédent 0,5 %)

Inflation de l'IPP (en glissement annuel) : réel 4 % (prévision 4,6 %, précédent 3,4 %)

Inflation de l'IPP sous-jacente (en glissement annuel) : réel 3,8 % (prévision 4,2 %, précédent 3,9 %) Pourquoi ces données sont-elles importantes ? L'indice des prix à la production (IPP) mesure l'évolution des prix des biens au niveau des producteurs, avant qu'ils n'atteignent les consommateurs. Il s'agit de l'un des principaux indicateurs avancés de l'inflation à la consommation (IPC), car la hausse des coûts de production est souvent répercutée sur les consommateurs finaux. Une hausse de l'IPP suggère une pression croissante sur les coûts dans l'économie, ce qui pourrait entraîner une inflation plus élevée à l'avenir. À l'inverse, un chiffre plus faible indique une pression moindre sur les prix et pourrait donner à la banque centrale davantage de marge de manœuvre pour mener une politique monétaire plus accommodante. L'IPP de base est particulièrement important, car il exclut les composantes volatiles telles que l'énergie et les denrées alimentaires, offrant ainsi une vision plus stable des tendances sous-jacentes des prix. Ce rapport a un impact significatif sur les marchés financiers. Une hausse de l'IPP plus forte que prévu peut soutenir le dollar américain et faire grimper les rendements obligataires en raison des anticipations de hausse des taux d'intérêt, tandis que des données plus faibles peuvent avoir l'effet inverse. Données actuelles L'inflation des prix à la production (IPP) aux États-Unis s'est révélée nettement inférieure aux prévisions, indiquant un ralentissement des pressions sur les prix au niveau des producteurs. En glissement mensuel, l'inflation de l'IPP a augmenté de 0,5 %, un chiffre nettement inférieur à la prévision de 1,1 % et également inférieur à la valeur précédente de 0,7 %. Cela suggère que la hausse des prix au niveau des producteurs s'est considérablement ralentie à court terme, indiquant un allègement des pressions sur les coûts dans l'économie. L'inflation de l'IPP de base sur une base mensuelle n'a augmenté que de 0,1 %, ce qui est également bien en deçà de la prévision de 0,5 % et inchangé par rapport à la lecture précédente de 0,5 %. Il s'agit d'un signal important indiquant que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'affaiblissent, même après avoir écarté les composantes plus volatiles telles que l'alimentation et l'énergie. En glissement annuel, l'inflation de l'IPP s'établit à 4,0 %, en dessous des prévisions de 4,6 % mais au-dessus de la lecture précédente de 3,4 %. Cela indique que, si la hausse annuelle des prix reste élevée, la dynamique ralentit par rapport aux périodes précédentes. L'inflation de l'IPP de base en glissement annuel s'est établie à 3,8 %, légèrement en dessous de la prévision de 4,2 % et juste en dessous du 3,9 % précédent, renforçant l'idée que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'atténuent progressivement. Dans l'ensemble, ces données indiquent une inflation des prix à la production plus faible que prévu, ce qui pourrait apaiser les craintes d'une inflation persistante tirée par les coûts et être interprété comme un signal plus accommodant pour la politique monétaire. Dans le contexte actuel des marchés, un tel rapport peut peser sur le dollar américain et soutenir les actions, car il renforce l'idée que la Réserve fédérale subit moins de pression pour maintenir une politique restrictive. Source: xStation5

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