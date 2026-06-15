Le moral des ménages américains rebondit à 48,9 points en juin, rassurant les opérateurs quant aux perspectives de consommation.

Le Nikkei 225 s'envole de 5% en attendant une probable hausse des taux de la Banque du Japon (BoJ) à 1%.

4,5%. C'est la baisse brutale qu'accuse le cours du pétrole brut de type Brent ce lundi, au lendemain de l'annonce d'un accord inattendu entre les États-Unis et l'Iran. Cette avancée diplomatique, qui prévoit la réouverture du détroit d'Hormuz, éclipse pour l'heure les statistiques macroéconomiques et modifie la trajectoire des indices mondiaux. Le retour au calme géopolitique profite directement aux actions asiatiques, tandis que les métaux précieux stabilisent leur valorisation.

L’accord Washington-Téhéran fait chuter le cours du pétrole

La réouverture du détroit d'Hormuz

L'entente diplomatique conclue entre les deux puissances modifie instantanément la prime de risque énergétique mondiale. Les investisseurs positionnés sur les marchés de l'énergie anticipent la signature formelle du texte de paix, prévue en Suisse ce vendredi. En réaction immédiate à cette percée des négociations, le cours du pétrole brut de type Brent perd près de 4,5% en séance européenne.

La fin du blocus maritime dans le détroit détend la pression sur l'approvisionnement global en brut. Les opérations de déminage d'Hormuz doivent débuter très prochainement pour sécuriser cette artère stratégique par laquelle transite une part significative de la production de l'OPEP. Cette reprise programmée du trafic commercial rassure les acheteurs industriels.

Les publications macroéconomiques passent au second plan face à cette actualité géopolitique de premier plan. Les opérateurs surveillent néanmoins la parution de la production industrielle d'avril pour la zone euro. Les données manufacturières de mai aux États-Unis rythmeront également les échanges en cours d'après-midi.

Lundi

Mardi

Un moral des ménages américains rassurant

Vendredi dernier, l'Université du Michigan a publié des statistiques encourageantes concernant les perspectives de consommation aux États-Unis. L'indice de sentiment des ménages pour le mois de juin grimpe à 48,9 points, contre 44,8 points relevés en mai. Cette progression mensuelle de l'indice marque un regain de confiance vis-à-vis de l'activité économique nationale.

Les craintes liées à la hausse persistante des prix s'apaisent chez les personnes interrogées. Les anticipations d'inflation à un horizon d'un an reculent de 4,8% à 4,6%. Ce fléchissement s'inscrit en parfaite cohérence avec la trajectoire recherchée par la Réserve fédérale américaine pour refroidir l'économie locale.

L'horizon de plus long terme affiche une amélioration encore plus marquée des attentes tarifaires. L'estimation de l'inflation à cinq ans retombe à 3,4%, contre 3,9% le mois précédent, une donnée qui soulage les investisseurs exposés aux matières premières. Du côté des entreprises cotées, la séance nord-américaine sera principalement animée par les publications trimestrielles de sociétés de taille intermédiaire, comme Canopy Growth avant l'ouverture de Wall Street, ou Dave & Buster’s après la clôture.

Le Nikkei 225 et le cours de l'or en phase de réajustement

L'indice japonais s'envole avant la Banque du Japon

Les acheteurs reviennent massivement sur les marchés actions de la zone Asie-Pacifique. L'indice Nikkei 225 japonais a clôturé sa séance sur une forte hausse frôlant les 5%, directement poussé par les annonces diplomatiques de Washington. Ce flux d'actualités positives incite les gérants à se repositionner sur les entreprises exportatrices de l'archipel nippon.

La politique monétaire explique l'autre partie de ce mouvement haussier. Les cambistes et les stratèges de portefeuille se projettent sur les annonces de la Banque du Japon (BoJ), dont le comité se réunit dans la nuit de lundi à mardi. Cette assemblée des banquiers centraux constitue le rendez-vous clé de la semaine pour la région.

L'institution dirigée par Kazuo Ueda devrait valider une nouvelle hausse de son principal taux d'intérêt, pour l'établir au niveau symbolique de 1%. Les investisseurs décortiqueront les projections de la BoJ, des informations techniques qui dicteront la trajectoire du yen et des indices boursiers japonais pour le troisième trimestre de l'année.

Les taux obligataires soutiennent le métal jaune

La fin du conflit n'entraîne pas de fuite massive hors des actifs de réserve. Le cours de l'or affiche au contraire une hausse technique de sa valorisation en ce début de semaine. Cette fermeté ponctuelle détonne avec la rotation des capitaux vers les actions jugées plus volatiles.

Le marché de la dette explique la résistance de l'once. Le repli mécanique des rendements des emprunts d'État souverains, dont ceux du Trésor américain, redonne de l'attrait aux lingots physiques. L'or profite historiquement d'une baisse des rendements puisqu'il ne verse ni dividende ni coupon fixe à ses détenteurs.

Cette embellie intrajournalière ne masque pas la contre-performance accumulée depuis plusieurs semaines par le métal précieux. Le prix de l'once stagne non loin de ses points bas enregistrés en ce début d'année 2026, attendant le déclenchement d'un nouveau cycle d'assouplissement monétaire de la part des banques centrales occidentales.

❓ FAQ

Comment l'accord entre les États-Unis et l'Iran influence-t-il le cours du pétrole ? La fin des opérations militaires et la levée imminente du blocus maritime libèrent le transit pétrolier par le détroit d'Hormuz. Cette anticipation d'une hausse de l'offre disponible sur le marché mondial entraîne une baisse directe de 4,5% du cours du pétrole brut.

Pourquoi le cours de l'or remonte-t-il malgré la fin des tensions géopolitiques ? Le cours de l'or reste corrélé aux rendements des obligations souveraines. Le recul récent des rendements de la dette américaine compense largement la diminution de la prime de risque géopolitique, rendant le métal jaune plus attractif pour les acheteurs.

Quelles sont les répercussions sur l'indice Nikkei 225 ? L'indice Nikkei 225 profite du regain d'appétit pour le risque sur la scène internationale, signant une progression journalière avoisinant les 5%. Les investisseurs achètent les valeurs japonaises en amont des déclarations de la Banque du Japon et d'une probable hausse de son principal taux d'intérêt.

Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB