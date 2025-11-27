Good Morning Market 27.11.2025 - BREAKING : L'or prêt à exploser ? Antoine Andreani, dans ce Good Morning Market du 27 novembre 2025, se concentre principalement sur l'analyse technique de l'Or (Gold) et de l'Argent (Silver), tout en donnant un aperçu rapide des indices dans un contexte de marché calme (jour férié de Thanksgiving aux États-Unis). Voici les points clés de son analyse : 1. Contexte du Marché et Indices Jour Férié : Le marché de Wall Street est fermé pour Thanksgiving.

Indices Américains : Le S&P 500 a cassé une résistance majeure en période H4, ce qui est très positif pour les acheteurs ( Bulls ). Le Nasdaq devrait suivre.

Actions : L'action Eli Lilly (LLY) est mise en avant pour sa forte hausse et se dirige vers les 1177 dollars.

Bitcoin : Peine à suivre la tendance ; il doit casser le niveau de 93 250 $ pour confirmer une tendance haussière à court/moyen terme. 2. Analyse du Gold (Or) Configuration Technique : L'Or se trouve actuellement dans une formation de triangle en période H4.

Support Clé : Le prix a rebondi sur une zone de support tracée à l'aide de Fibonacci (retracement de 50 %) aux alentours de 3940 $ .

Objectif : L'Or pourrait potentiellement cibler la valeur de 4589 $ si la cassure du triangle se fait par le haut.

Prudence : L'analyste met en garde : les triangles sont "très piégeux" et une cassure à la baisse reste possible, même si la configuration semble s'orienter favorablement. 3. Analyse du Silver (Argent) Tendance Forte : L'Argent est dans une configuration très positive et semble s'orienter vers des plus hauts historiques.

Triangle Ascendant : Contrairement à l'Or, le Silver présente un triangle ascendant (avec un support géométrique haussier).

Objectif : Le Silver cible les 59 $ après la cassure potentielle de la résistance historique aux alentours des 54 $. 4. Signaux des Matières Premières (Commodités) Minières d'Or : Les actions liées à la commodité, comme la minière Kinross et l' ETF GDX (ETF du secteur des minières d'or), montrent des signes encourageants, suggérant que le secteur est en fin de correction et pourrait se diriger vers des plus hauts historiques. Cela renforce le scénario haussier pour l'Or.

Risque : Un réveil du Dollar américain pourrait nuire au secteur de l'Or, car ils sont généralement négativement corrélés. Conclusion : La patience est de mise pour l'Or tant qu'il est dans le triangle, mais le contexte général (Silver et actions minières) penche en faveur d'une évolution haussière.

Retrouvez Antoine Andreani dans l'émission Good Morning Market, tous les mardis, mercredis et jeudis matins.

