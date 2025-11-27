La séance de trading d’hier aux États-Unis s’est terminée nettement en territoire positif. Le Nasdaq 100 a mené la hausse, progressant de 0,87 % , porté par Nvidia et d’autres entreprises de semi-conducteurs. Le S&P 500 a augmenté de 0,69 % , tandis que le Dow Jones a gagné 0,67 % . Les marchés intègrent de plus en plus la possibilité d’une baisse des taux de la Fed en décembre . En conséquence, le dollar américain a subi des pressions, s’affaiblissant face à la plupart des grandes devises, alors qu’une partie des capitaux s’est dirigée vers les devises antipodiennes et la livre sterling. La séance américaine sera fermée aujourd’hui en raison de Thanksgiving .

En Australie, les investisseurs se sont concentrés sur les chiffres extraordinaires de l’investissement en capital, qui ont montré une hausse trimestrielle de 6,4 % au T3 , dépassant largement toutes les prévisions et marquant la plus forte progression depuis 2012. Les dépenses record en équipements et machines ont signalé un rebond du secteur entreprise et alimenté les discussions sur la possibilité que la RBA reconsidère un resserrement monétaire début 2026 .

