BREAKING : La Fed réduit ses taux de 50 points de base 🚩US100 gagne 📈

La RĂ©serve fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine a dĂ©cidĂ© de rĂ©duire ses taux de 50 points de base, conformĂ©ment aux attentes de Wall Street, pour les ramener de 5,5 % Ă 5 % en aoĂ»t. Il s'agit de la premiĂšre baisse de taux aux États-Unis depuis 2020, lorsque la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale avait Ă©tĂ© contrainte d'assouplir sa politique monĂ©taire en raison des craintes de rĂ©cession de Covid-19. Maintenant, les marchĂ©s se concentrent sur le dot-plot de la Fed, les commentaires Ă©conomiques et la confĂ©rence de presse de Jerome Powell prĂ©vue Ă 20h30. La Fed prĂ©voit des taux d'intĂ©rĂȘt mĂ©dians de 4,4 % (5,1 % attendus prĂ©cĂ©demment) Ă la fin de l'annĂ©e en cours et de 3,4 % en 2025 (4,1 % attendus prĂ©cĂ©demment). Les contrats Ă terme sur Wall Street progressent dans la premiĂšre rĂ©action Ă la dĂ©cision de la Fed (US100) ; le dollar amĂ©ricain perd du terrain, l'EURUSD progressant de prĂšs de 0,5 % pour sortir de la zone de consolidation, au-dessus de 1,117. Les marchĂ©s considĂšrent la dĂ©cision d'aujourd'hui comme dovish, en particulier compte tenu des derniĂšres lectures assez solides de l'Ă©conomie amĂ©ricaine. Le modĂšle Fed GDP NOW signale une augmentation du PIB de prĂšs de 3 % pour l'Ă©conomie amĂ©ricaine en 2024, tandis que l'inflation diminue en raison de la baisse des prix de l'essence ; les marchĂ©s peuvent considĂ©rer que les chances d'un scĂ©nario d'atterrissage en douceur sont plus Ă©levĂ©es. En effet, les marchĂ©s pourraient Ă©galement parier sur un cycle de taux de la Fed assez agressif et sur une « success story » avec une inflation maĂźtrisĂ©e et des taux revenant rapidement Ă des niveaux neutres. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile 24 projections actuelles prĂ©voient effectivement deux nouvelles rĂ©ductions, suivies de cinq autres en 2025, pour atteindre un niveau lĂ©gĂšrement supĂ©rieur Ă 3 % Ă la fin de l'annĂ©e 2025, ce qui est presque conforme aux attentes du marchĂ©. Source : Fed, Macrobond, XTB ResearchÂ

