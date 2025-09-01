BREAKING : les indices PMI de la zone euro dépassent les prévisions. L'EURUSD approche son plus haut niveau depuis un mois.

La publication aujourd'hui des données PMI manufacturières pour la zone euro a révélé des résultats supérieurs aux prévisions. Bien que les chiffres des plus grandes économies soient définitifs, plusieurs points clés méritent d'être soulignés : L'Espagne a enregistré une amélioration significative, avec un indice en hausse à 54,3 , bien au-dessus des 52,0 attendus et des 51,9 du mois précédent.

L'Italie est revenue en territoire positif, avec un indice à 50,4, dépassant à la fois la prévision de 49,8 et la lecture précédente de 49,8.

La lecture finale de la France a été plus forte que la lecture préliminaire, passant au-dessus de 50 pour atteindre 50,4. Il s'agit d'une nette amélioration par rapport à la lecture préliminaire de 49,9 et à celle de juillet de 48,2.

Les données de l'Allemagne ont été légèrement inférieures à la lecture préliminaire et sont restées en dessous du seuil d'expansion. Le chiffre final s'est établi à 49,8, contre 49,9 pour la lecture préliminaire, mais il représente tout de même une amélioration par rapport au chiffre de 49,1 enregistré en juillet.

Dans l'ensemble, l'indice PMI manufacturier final de la zone euro s'est établi à 50,7, dépassant à la fois les prévisions et le chiffre préliminaire de 50,5. Il s'agit d'une hausse notable par rapport au chiffre de 49,8 enregistré en juillet et du chiffre le plus élevé depuis juin 2022, inversant ainsi la tendance à la baisse. L'un des principaux moteurs de ce rebond est la reprise des nouvelles commandes, qui s'est établie à 50,8 contre 49,3 en juillet. Au-delà de la zone euro, les indices PMI ont été globalement meilleurs que prévu à travers le monde. Les données suisses se sont améliorées pour atteindre 49,0, défiant les prévisions d'un déclin significatif, probablement alimentées par les inquiétudes liées aux droits de douane. Lors de la séance asiatique, les indices australiens et ceux des petites entreprises chinoises ont également dépassé les prévisions. La seule exception a été l'indice PMI japonais, légèrement plus faible que prévu. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les données européennes d'aujourd'hui donnent un élan à la paire EUR/USD, qui est tirée non seulement par la faiblesse du dollar, mais aussi par les signes de reprise en Europe. La paire a déjà dépassé le niveau de 1,1720. Malgré une forte correction à Wall Street à la fin de la semaine dernière, les marchés européens montrent des signes de reprise ce matin.

