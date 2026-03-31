BREAKING : Les marchés s'envolent après la déclaration du président iranien concernant une éventuelle fin du conflit 🚨

Le président iranien Masoud Pezeshkian a publié mardi une déclaration qui a immédiatement provoqué une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux. Son message était clair : l'Iran ne cherche pas la guerre et est prêt à y mettre fin, mais uniquement en échange de garanties de sécurité officielles protégeant le pays contre de nouvelles attaques. M. Pezeshkian a souligné que l’Iran s’était engagé de bonne foi dans des pourparlers diplomatiques avant le déclenchement du conflit, et que ce n’est qu’après ces pourparlers que les attaques militaires des États-Unis et d’Israël ont eu lieu. Il a qualifié les actions militaires de ces deux pays de crimes sans précédent et de violations du droit international. Il a également critiqué les pays de la région abritant des bases militaires américaines, les accusant de passivité face à l’utilisation de ces installations pour frapper l’Iran. Il a appelé l’Europe à un « engagement professionnel conforme au droit international » et à un changement de sa position actuelle. La garantie que les attaques contre l’Iran ne reprendront pas reste une condition essentielle à la paix. Réaction des marchés Les investisseurs ont interprété cette déclaration comme le premier signal diplomatique concret de Téhéran et ont immédiatement commencé à réduire la prime de risque géopolitique : Le S&P 500 a gagné 162 points, en hausse de 2,55 %

a gagné 162 points, en hausse de Le Nasdaq a progressé de 675 points, soit 3,27 %

a progressé de 675 points, soit Le Dow Jones a progressé de plus de 1 000 points, soit une hausse de 2,27 %

a progressé de plus de 1 000 points, soit une hausse de Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a baissé de 5 points de base à 4,292 % , tandis que celui des obligations à 2 ans a baissé de 6,2 points de base à 3,768 %

a baissé de 5 points de base à , tandis que celui des obligations à 2 ans a baissé de 6,2 points de base à Le prix du pétrole brut WTI a glissé sous ses plus hauts intrajournaliers et est passé en territoire négatif, s'échangeant autour de 101 $ — toujours au-dessus du seuil clé des 100 $ Contexte et mises en garde La réaction euphorique du marché découle d'un fait simple : au cours des dernières semaines, le marché a intégré dans ses cours le scénario d'une escalade à grande échelle et de la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole. Tout signe de désescalade annonce un renversement de cette prime de risque. Dans le même temps, la prudence est de mise : le même jour, l’agence de presse iranienne Fars a rapporté que l’Iran menaçait de frapper le port de Fujaïrah aux Émirats arabes unis ainsi qu’un oléoduc stratégique contournant le détroit d’Ormuz si les Émirats arabes unis ne cessaient pas de soutenir les États-Unis et Israël. Téhéran joue donc simultanément sur deux fronts : diplomatique et militaire, et la pérennité de l’euphorie des marchés dépend en grande partie de la manière dont Washington répondra à l’offre de Pezeshkian.

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