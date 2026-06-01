Robinhood dans le collimateur de la Cour suprême

L'application américaine d'investissement très populaire, Robinhood, perd plus de 4% aujourd'hui. Cette baisse fait suite à des informations défavorables concernant les démêlés judiciaires auxquels l'entreprise est confrontée. L'entreprise fait l'objet d'une action en justice en vertu du « Securities Act of 1933 », le litige portant principalement sur son introduction en bourse (IPO) de 2021. Comme l'indique le recours collectif, l'entreprise aurait induit les investisseurs en erreur quant à sa situation financière et à ses perspectives de croissance.

Selon la plainte, la société a notamment omis de divulguer sa dépendance critique vis-à-vis des revenus saisonniers provenant des investissements dans les cryptomonnaies et des « meme stocks » (actions « mèmes ») – un phénomène très populaire pendant la période de l'introduction en bourse de 2021.

Depuis le prix d'introduction en bourse de 38 dollars par action, la société a perdu environ 80 % de sa valorisation entre 2022 et 2024. Le niveau d'introduction n'a été dépassé qu'en 2025, après quoi le cours de l'action a connu une très forte volatilité.

Récemment, la société a enregistré deux séries de hausses notables, mais fragiles, de plusieurs dizaines de pour cent. L'une d'entre elles correspondait à une hausse de valorisation d'environ 40% suite à l'introduction de « jetons d'investissement » pour les actions de sociétés privées telles qu'OpenAI et Anthropic. La nature et la valeur de ces instruments sont actuellement difficiles à estimer. La Cour suprême, à laquelle l'affaire Robinhood a été renvoyée, a demandé à l'administration de Donald Trump de rendre un avis sur la qualité de l'introduction en bourse et le bien-fondé de l'action en justice. HOOD.US (D1) Sur le graphique, le cours évolue actuellement dans un canal de consolidation compris entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 50% et 78,6%. Après avoir testé le niveau de 61,8 %, le cours a franchi la limite supérieure de ce canal de consolidation pour s'arrêter au niveau des moyennes mobiles exponentielles (EMA). Cependant, ces moyennes émettent elles-mêmes un signal baissier fort : la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (EMA100) a croisé la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200) par le haut. Source : xStation5

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