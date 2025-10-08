BREAKING: Les stocks de pétrole augmentent plus que prévu !🔥

Points clés Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont augmenté de 3,72 millions de barils, confirmant la persistance d'une offre excédentaire sur le marché malgré une demande des raffineries plus forte que prévu.

Les stocks d'essence et de distillats ont diminué plus que prévu, ce qui témoigne d'une capacité de raffinage limitée et d'une demande résiliente des utilisateurs finaux.

La plus forte baisse des stocks d'essence a été enregistrée dans la région PADD 3 (côte du golfe du Mexique), ce qui suggère une augmentation des exportations de carburant, tandis que les stocks dans la région PADD 1 (côte est) ont augmenté en raison de la reconstitution des réserves locales.

Le marché a réagi de manière modérément baissière à l'égard du pétrole, ce qui témoigne de l'incertitude et de la prudence des investisseurs face à des signaux mitigés en matière d'offre et de demande.

17h30 - Stocks de pétrole brut de l'EIA - Variation hebdomadaire : Variation des stocks de pétrole brut selon le DOE : 3,72 millions de barils (prévision : 2,3 millions de barils ; précédent : 1,79 million de barils)

Variation des stocks d'essence : -1,6 million de barils (prévision : -1,4 million de barils ; précédent : 4,12 millions de barils)

Variation des stocks de distillats : -2,02 millions de barils (prévisions : -0,7 million de barils ; précédent : 0,56 million de barils) Le marché pétrolier continue de connaître une offre excédentaire de brut, comme en témoigne la hausse des stocks de pétrole aux États-Unis. Cependant, on observe une pénurie notable d'essence et de distillats, ce qui indique une capacité de raffinage insuffisante par rapport à la demande actuelle. La demande soutenue en essence suggère que l'économie américaine reste en bonne santé, avec une consommation de carburant toujours forte. D'autre part, la hausse des prix de l'essence pourrait exercer une pression inflationniste, en particulier sur les coûts de transport et de logistique. Au niveau régional, la plus forte baisse des stocks d'essence a été enregistrée dans la zone PADD 3 (côte du golfe du Mexique), ce qui pourrait indiquer une augmentation des exportations de carburant depuis ce pôle de raffinage clé. Parallèlement, l'augmentation des stocks dans la zone PADD 1 (côte Est) suggère que les entités locales pourraient chercher à reconstituer leurs réserves après les baisses précédentes et à se préparer à une augmentation potentielle de la consommation dans les semaines à venir. La réaction du marché aux dernières données a été modérée, mais toujours baissière. Après la publication du rapport du DOE, un chandelier baissier avec de longues ombres supérieures et inférieures est apparu sur le graphique des prix du pétrole, indiquant un niveau élevé d'incertitude parmi les investisseurs. Au départ, le marché a tenté de ne pas tenir compte de la baisse des stocks de produits finis, mais le signal dominant d'une offre excédentaire de pétrole brut a pris le dessus, entraînant une correction des prix. Une telle formation en chandelier reflète souvent un manque de direction claire et une nervosité parmi les traders, ce qui peut suggérer que les investisseurs attendent de nouvelles données macroéconomiques ou des indications sur la politique de production de l'OPEP+ avant de prendre des mesures plus décisives. Source: Xstation5

