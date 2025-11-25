L'EURUSD progresse de 0,4 % en rebondissant depuis une zone de soutien significative.

L'EURUSD est en hausse aujourd'hui, soutenu par des données macroéconomiques mitigées provenant de l'économie américaine. Les marchés ont reçu des chiffres très faibles concernant la confiance des consommateurs en octobre, des données décevantes de la Fed de Richmond et une inflation des prix à la production de base inférieure aux prévisions, tant en glissement annuel qu'en glissement mensuel. Ces données moins favorables ont été renforcées par un rapport sur les ventes au détail plus faible que prévu, ce qui a conduit les investisseurs à conclure qu'une baisse des taux de la Fed en décembre semble désormais très probable. À mesure que ces anticipations évoluent, l'EURUSD progresse, la probabilité d'une baisse des taux de la Fed passant de moins de 20 % la semaine dernière à près de 80 % aujourd'hui. Le dollar s'affaiblit. De plus, des articles de presse citant des sources proches de la recherche du prochain président de la Fed suggèrent que Kevin Hassett, considéré par beaucoup comme l'un des alliés les plus fidèles de Trump, est en passe de devenir le favori. En conséquence, les marchés sont de plus en plus convaincus que la politique « accommodante » de Trump sera poursuivie par le prochain dirigeant de la Fed. Le secrétaire au Trésor Bessent a indiqué que le nouveau président de la Fed serait probablement choisi avant Noël et que l'une de ses tâches principales serait de « simplifier » et de normaliser la politique de la Fed, une orientation qui s'inscrit dans le cadre de la déréglementation, applaudie par Wall Street et fréquemment saluée par Hassett. EURUSD (période D1) L'EURUSD a rebondi à partir de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge) et s'approche de 1,158, formant un double creux autour de 1,152. La tendance à court terme semble soutenir de nouveaux gains vers 1,162. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."