Résumé quotidien : les indices américains progressent alors que le dollar s'affaiblit à l'approche de la fête de Thanksgiving.

Le sentiment du marché à Wall Street continue d'afficher un très fort appétit pour les gains, malgré la chute initiale de près de 7 % des actions de Nvidia. Le recul de NVDA s'est désormais atténué à environ 3 % et le secteur technologique rebondit ; les pertes de Taiwan Semiconductor, AMD et Oracle ont également ralenti. Meta Platforms et Eli Lilly s'échangent à la hausse, tandis qu'Alphabet a atteint de nouveaux sommets historiques. Presque tous les secteurs boursiers sont dans le vert. Les actions des semi-conducteurs ont réagi négativement aux informations selon lesquelles Meta envisagerait d'utiliser les puces TPU de Google à la place des GPU de Nvidia. Cette nouvelle a porté atteinte à la position « monopolistique » perçue de Nvidia sur le marché et a renforcé l'optimisme autour d'Alphabet qui, avec Broadcom, est de plus en plus considéré comme un concurrent majeur de la société de Jensen Huang. Le dollar américain s'affaiblit aujourd'hui à la suite de la publication de données médiocres sur les ventes au détail et d'une baisse de la confiance des consommateurs dans l'enquête du Conference Board. Wall Street renforce ses paris sur une baisse des taux en décembre, et l'EURUSD est en hausse de 0,4 %, rebondissant depuis le support clé de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours et testant la zone des 1,158. Voici les données macroéconomiques américaines du jour : Confiance des consommateurs du Conference Board : 88,7 (prévision : 93,3, précédent : 94,6, révisé : 95,5)

88,7 (prévision : 93,3, précédent : 94,6, révisé : 95,5) Indice des ventes de maisons en attente : 76,3 (prévision : –, précédent : 74,8, révisé : 71,8)

76,3 (prévision : –, précédent : 74,8, révisé : 71,8) Ventes au détail en glissement annuel : 4,3 % (prévision : –, précédent : 5,0 %)

4,3 % (prévision : –, précédent : 5,0 %) IPP en glissement annuel : 2,7 % (prévision : 2,6 %, précédent : 2,6 %)

2,7 % (prévision : 2,6 %, précédent : 2,6 %) IPP de base en glissement mensuel : 0,1 % (prévision : 0,2 %, précédent : -0,1 %)

0,1 % (prévision : 0,2 %, précédent : -0,1 %) IPP de base en glissement annuel : 2,6 % (prévision : 2,7 %, précédent : 2,8 %)

2,6 % (prévision : 2,7 %, précédent : 2,8 %) IPP en glissement mensuel : 0,3 % (prévision : 0,3 %, précédent : -0,1 %)

0,3 % (prévision : 0,3 %, précédent : -0,1 %) Ventes au détail de base en variation mensuelle : 0,3 % (prévision : 0,3 %, précédent : 0,7 %, révisé : 0,6 %)

0,3 % (prévision : 0,3 %, précédent : 0,7 %, révisé : 0,6 %) Ventes au détail en variation mensuelle : 0,2 % (prévision : 0,4 %, précédent : 0,6 %)

0,2 % (prévision : 0,4 %, précédent : 0,6 %) Stocks des entreprises en variation mensuelle : 0 % (prévision : 0 %, précédent : 0,2 %)

0 % (prévision : 0 %, précédent : 0,2 %) Variation mensuelle des ventes de logements en attente : 1,9 % (prévision : 0,2 %, précédent : 0,0 %, révisé : -0,1 %)

Indice manufacturier de la Fed de Richmond : -15 (prévision : -5, précédent : -4)

Indice des prix des logements en glissement annuel : 1,7 % (prévision : –, précédent : 2,3 %)

Indice des prix immobiliers en variation mensuelle : 0 % (prévisions : 0,2 %, précédent : 0,4 %)

Indice Case-Shiller 20 villes en variation annuelle : 1,36 % (prévisions : 1,4 %, précédent : 1,6 %)

Redbook en variation annuelle : 5,9 % (précédent : 6,1 %) Les contrats à terme sur le café ICE progressent pour la troisième séance consécutive, rebondissant après la récente vague de ventes. Le principal facteur à l'origine de cette reprise est la sécheresse qui touche la principale région productrice du Brésil, le Minas Gerais, où les précipitations ne représentent qu'environ 50 % de la moyenne historique. Les contrats à terme sur le gaz naturel sont en baisse de plus de 2,5 %, les prévisions de temps froid dans de nombreux États américains s'étant atténuées, mais ils récupèrent une partie de leurs pertes antérieures après avoir chuté de plus de 4,5 % dans l'après-midi. Les prix des cryptomonnaies sont en baisse malgré l'amélioration du sentiment sur les marchés boursiers. Le bitcoin se maintient autour de 87 000 dollars et n'a pas réussi à remonter au-dessus de 90 000 dollars malgré un solide rebond du marché boursier. L'ethereum trade juste en dessous de 2 900 dollars. Scott Bessent a noté que les auditions des candidats à la présidence de la Réserve fédérale sont toujours en cours ; la Maison Blanche a l'intention de les terminer avant les vacances. Selon des sources anonymes, Kevin Hassett, considéré comme fidèle à Donald Trump, aurait récemment pris l'avantage. Source: xStation5

