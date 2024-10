BREAKING : L'USDJPY bondit de 1,8% grâce au gain du dollar américain 🗽Sentiments mitigés à Wall Street ; les prix du pétrole chutent

La séance de mercredi sur les marchés boursiers européens s'est terminée dans une ambiance mitigée. Le DAX allemand a clôturé la séance avec une baisse de près de 0,33 %, tandis que le CAC40 français a gagné 0,05 % et que le WIG20 polonais a réussi à résister à la pression de l'offre et a clôturé en hausse de 0,08 %. Le rallye haussier a été prolongé aujourd'hui par l'indice Hang Seng, bien que les entreprises chinoises cotées à Wall Street ne fassent plus preuve d'autant d'optimisme.

À Wall Street, les baisses dominent. Le seul indice qui gagne en intraday est le Nasdaq (+0,1 %). Le plus mauvais élève du moment est le Russell 2000, qui perd 0,22 %. Bien que le sentiment sur le marché boursier américain soit assez faible, l'indice VIX est en baisse de 1 %

Le S&P 500 n'a pas réussi à rebondir et s'échange en légère baisse en deuxième partie de séance. Les livraisons estimées par Tesla ont déçu les investisseurs aujourd'hui, à 462 890 vs 463 897 exp. alors que la production a été supérieure aux prévisions. Tesla perd aujourd'hui près de 6%

Les contrats de blé ont augmenté de plus de 2% aujourd'hui, soutenus par l'escalade au Moyen-Orient, la prime météorologique ; la sécheresse dans la région de la mer Noire, la Russie et les plaines du sud des États-Unis. Le sentiment du marché des crypto-monnaies reste faible, le bitcoin s'échangeant à 61 500 dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Stocks de pétrole brut américains: : +3,8900 millions Prévision -1,500 million ; Précédemment -4,471 millions

Distillat : -1,284 million (Estimation -2,000 millions ; Précédemment -2,227 millions)

- Cushing : +840 mille (précédemment +116 mille)

- Essence : +1,119 million (estimation +200 mille ; précédemment -1,538 million) Les actions Humana enregistrent une vente de 15 % en raison d'une baisse de la demande pour l'assurance retraite de la société. Les actions de Nike se redressent de près de 7 % à la suite de ventes décevantes et d'une révision à la baisse des prévisions annuelles ; elles ne sont pas aidées par l'amélioration des marges et une surprise positive concernant le revenu net. Sur le marché des changes, le thème numéro un reste le yen japonais, qui s'affaiblit déjà de près de 1,8 % par rapport au dollar sur une base intrajournalière, à la suite des commentaires pessimistes du nouveau Premier ministre japonais Ishiba. M. Barkin, de la Fed, a fait le commentaire suivant : Je surveille de près l'influence de la baisse des taux d'intérêt sur les ventes de logements et d'automobiles pour voir si la demande risque de dépasser l'offre. 50 BPS de réduction, comme le prévoit la médiane des décideurs de la Fed pour le reste de l'année, permettraient également de réduire un peu les taux d'intérêt. L'absence de direction commune caractérise également le marché des métaux précieux aujourd'hui, où l'on observe d'une part des hausses de 0,6 % des prix de l'argent, et d'autre part des baisses de 0,5 % des prix de l'or. Variation de l'emploi non agricole ADP aux États-Unis (septembre) : Actuel : 143k ; Prévisions : 124k ; Précédemment : 89k. Nous constatons un renforcement du dollar aujourd'hui, ce qui se traduit par une baisse de 0,2 % de l'eurodollar ; des données plus solides sur le marché de l'emploi ont soutenu les rendements. Les prix du pétrole chutent et effacent une partie des gains après le rallye d'hier. Israël n'a pas encore réagi à l'attaque de l'Iran, bien que la Maison Blanche et les Forces de défense israéliennes envisagent toujours une réponse militaire. Le cartel de l'OPEP+ a accepté d'assouplir les réductions de production en décembre, rapporte le WSJ. En outre, l'OPEP a déclaré que l'organisation travaillait avec la Russie, le Kazakhstan et l'Irak pour compenser la surproduction passée. Le pétrole s'échange également sous la pression de stocks américains plus élevés que prévu. Production de 469 796 véhicules vs. 465 828 prévisions

Livraisons du modèle 3/Y 439 975, vs. 435 920 prévisions

Autres modèles Production 26 128, vs. 17 640 prévisions

