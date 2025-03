BREAKING : Trump annonce l'absence de droits de douane sur les biens et services mexicains dans le cadre de l'USMCA📌 Le taux de change USD/MXN perd 0,4 %

Le prĂ©sident Trump a annoncĂ© aujourd'hui sur Truth Social que tous les droits de douane sur les marchandises mexicaines dites USMCA seront levĂ©s jusqu'au 2 avril. Suite Ă la mise Ă jour des droits de douane, les paires de devises USDMXN et USDCAD ont perdu environ 0,4 %, se renforçant par rapport au dollar amĂ©ricain. Les actions de l'administration et de Trump lui-mĂȘme rassurent les marchĂ©s sur le fait que les droits de douane sont davantage un outil de nĂ©gociation pour les États-Unis dans la rĂ©gion qu'une mesure politique permanente susceptible de plonger les Ă©conomies du Mexique et du Canada en rĂ©cession.

Le président a pris cette décision aprÚs avoir rencontré la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Comme il l'a déclaré dans son message, la suspension s'applique à tous les biens couverts par l'accord USMCA, y compris les produits agricoles, les biens industriels, les automobiles et les piÚces automobiles.

Selon le secrĂ©taire au Commerce Howard Lutnick, environ 50 % des produits en provenance du Canada et du Mexique sont conformes aux normes de l'USMCA. Cependant, on ne sait pas encore si l'exemption tarifaire pour les marchandises de l'USMCA (l'accord conjoint entre le Mexique, le Canada et les États-Unis) inclura Ă©galement le Canada, car la dĂ©claration de Trump ne faisait rĂ©fĂ©rence qu'au Mexique.

Cependant, on ne sait pas encore si l'exemption tarifaire pour les marchandises de l'USMCA (l'accord conjoint entre le Mexique, le Canada et les États-Unis) inclura Ă©galement le Canada, car la dĂ©claration de Trump ne faisait rĂ©fĂ©rence qu'au Mexique. Compte tenu du discours de Trump et de la nature dynamique de ses dĂ©cisions, il est possible que le Canada bĂ©nĂ©ficie Ă©galement d'une exemption tarifaire temporaire au cours des discussions en cours. Jusqu'Ă prĂ©sent, on sait que le prĂ©sident a offert au Canada une exemption pour les vĂ©hicules qui rĂ©pondent aux normes de l'USMCA, et que les responsables de l'administration ont fait allusion Ă une rĂ©duction potentielle des droits de douane sur certains produits agricoles.

Le secrĂ©taire au Commerce, Howard Lutnick, a Ă©tĂ© le premier Ă annoncer que le prĂ©sident Trump allait probablement retarder l'imposition d'un tarif de 25 % sur le Mexique (et peut-ĂȘtre le Canada) sur tous les biens et services couverts par l'accord commercial de l'USMCA.

La suspension des droits de douane durera jusqu'au 2 avril. AprÚs cela, Trump a l'intention d'introduire de nouveaux droits de douane, y compris des droits « réciproques » sur d'autres pays et des prélÚvements sectoriels ciblant des industries telles que l'automobile, les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs.

Trump a critiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau, l'accusant d'utiliser la question des droits de douane comme un outil politique pour se faire réélire. Lutnick a également déclaré que le Fonds souverain américain, annoncé par Trump, ne serait pas financé par les recettes douaniÚres.

Lutnick s'attend Ă ce qu'Ă partir du 2 avril, les taux tarifaires rĂ©ciproques initiaux soient Ă©levĂ©s mais diminuent progressivement. Il a Ă©galement dĂ©clarĂ© que d'ici le 2 avril, le Mexique et le Canada auront fait suffisamment d'efforts pour rĂ©soudre la crise du fentanyl pour que cette question soit considĂ©rĂ©e comme rĂ©solue, ce qui permettra de concentrer les nĂ©gociations uniquement sur les tarifs rĂ©ciproques. Justin Trudeau a dĂ©clarĂ© que le Canada est engagĂ© dans des discussions visant Ă obtenir la suppression complĂšte des droits de douane. Cependant, tant que la question ne sera pas rĂ©solue, il reste prĂȘt Ă s'engager dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile  Source: xStation5  Source: xStation5

