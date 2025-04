BREAKING : Trump menace la Chine de 50% de droits de douane supplémentaires

Dans un tweet incendiaire, le Président américain Donald Trump a annoncé une escalade majeure des tensions commerciales avec la Chine. Ce message, publié il y a quelques minutes, met en lumière les représailles économiques et les ultimatums posés par les États-Unis face à ce qu'ils considèrent comme des pratiques commerciales déloyales de la part de Pékin. Source : Truth Social Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Un Ultimatum Clair et Sévère Dans son tweet, Donald Trump déclare : "Hier, la Chine a imposé des droits de douane de rétorsion de 34%, en plus de leurs droits de douane déjà records, des barrières non tarifaires, des subventions illégales aux entreprises et de la manipulation massive et à long terme de leur monnaie, malgré mon avertissement selon lequel tout pays qui riposte contre les États-Unis en imposant des droits de douane supplémentaires, au-delà de leurs abus tarifaires déjà existants à long terme contre notre nation, sera immédiatement confronté à de nouveaux droits de douane, substantiellement plus élevés, au-delà de ceux initialement fixés. Par conséquent, si la Chine ne retire pas son augmentation de 34% au-delà de ses abus commerciaux déjà existants d'ici demain, le 8 avril 2025, les États-Unis imposeront des droits de douane supplémentaires de 50% sur la Chine, effectifs le 9 avril. De plus, toutes les discussions avec la Chine concernant leurs demandes de réunions avec nous seront immédiatement interrompues ! Les négociations avec d'autres pays, qui ont également demandé des réunions, commenceront immédiatement. Merci pour votre attention à cette question !" Une Réponse aux Droits de Douane Chinois Le tweet de Trump fait suite à l'annonce par la Chine de nouveaux droits de douane de 34% sur les produits américains. Les États-Unis accusent depuis longtemps la Chine de pratiques commerciales déloyales, y compris des subventions illégales aux entreprises et la manipulation de sa monnaie pour obtenir un avantage concurrentiel. Une Escalade Sans Précédent La menace de Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 50% sur les produits chinois représente une escalade sans précédent dans la guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales. Cette mesure, si elle est mise en œuvre, pourrait avoir des répercussions majeures sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les marchés financiers. La Fin des Négociations Trump a également annoncé la fin immédiate de toutes les discussions avec la Chine concernant leurs demandes de réunions. Cette décision marque un tournant dans les relations sino-américaines, qui étaient déjà tendues. Les États-Unis semblent désormais prêts à engager des négociations avec d'autres pays, laissant la Chine isolée sur la scène internationale. Réactions et Conséquences Les réactions à ce tweet sont vives. Les analystes économiques s'inquiètent des conséquences potentielles d'une telle escalade, qui pourrait entraîner une hausse des prix pour les consommateurs américains et une instabilité économique mondiale. Les marchés financiers sont en alerte, anticipant des fluctuations importantes en réponse à ces annonces. En conclusion, le tweet de Donald Trump marque une nouvelle phase dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors que les États-Unis durcissent leur position, l'issue de ce conflit reste incertaine. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si cette escalade conduira à une résolution ou à une intensification des tensions commerciales. US500 en H4 Source : xStation5

