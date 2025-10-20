Résumé quotidien : Début positif pour cette nouvelle semaine de trading.

Points clés .

- Wall Street a clôturé la séance de lundi dans une ambiance très positive. Les indices US100, US500 et US2000 affichent actuellement une hausse respective de 1,43 %, 1,14 % et 1,87 %. L'amélioration du sentiment est principalement due au réchauffement relatif des relations entre les États-Unis et la Chine.

- Lors d'une conférence de presse, M. Trump a déclaré : « Je pense que la Chine conclura un accord avec nous », laissant entendre qu'il voyait une réelle possibilité d'accord dans un avenir proche.

- Le président Trump a déclaré qu'après les réunions en Corée du Sud, il s'attendait à conclure un « excellent accord » avec la Chine, comprenant notamment l'engagement de Pékin à acheter du soja américain afin de ne pas pénaliser les agriculteurs américains.

Il a averti que si la Chine refusait de coopérer, « elle se retrouverait dans une situation très délicate », et a annoncé la menace d'introduire des contrôles à l'exportation d'avions et des restrictions sur les terres rares comme moyen de pression dans les négociations. M. Trump a ajouté qu'il avait été invité à se rendre en Chine « au début de l'année prochaine » et a souligné ses bonnes relations avec le président Xi.

- De plus, la Maison Blanche a laissé entendre que la fermeture du gouvernement fédéral pourrait prendre fin prochainement, peut-être même cette semaine - source : Hassett

- Le marché des changes est dominé aujourd'hui par les devises antipodiennes. La livre sterling et l'euro affichent les plus mauvaises performances.

- Les indices européens progressent en cette première séance de la nouvelle semaine. Le sentiment positif persiste grâce à l'optimisme entourant le budget français et aux bons résultats des entreprises défensives. Le Premier ministre français Lecornu a survécu à deux votes de confiance au gouvernement. Cependant, les gains de l'indice français FRA40 ont ensuite été effacés par une vente massive des actions BNP Paribas. Les actions de BNP Paribas (BNP.FR) ont chuté de 8 % après l'annonce que la banque française avait perdu un procès qui pourrait lui coûter des milliards de dollars en dommages et intérêts.

Un jury américain a estimé que la banque avait aidé le gouvernement soudanais à commettre un génocide en fournissant des services financiers qui violaient les sanctions américaines. BNP a jugé ce verdict erroné et a annoncé qu'elle ferait appel.

- Les actions d'Amazon (AMZN.US) rebondissent après qu'Amazon Web Services (AWS) ait connu une panne mondiale majeure ce matin, qui a provoqué des interruptions sur de nombreuses plateformes Internet populaires.

- Lundi, les contrats à terme sur le gaz naturel américain (NATGAS) ont augmenté de 12 %, le contrat de novembre atteignant 3,34 $/mmBtu, son plus haut niveau en près de deux semaines et la plus forte hausse quotidienne depuis la fin septembre. Cette augmentation a été motivée par les prévisions de temps plus froid, qui ont entraîné une forte hausse de la demande de chauffage, faisant passer les prévisions de degrés-heures de chauffage sur deux semaines de 118 à 164.

- Après la chute de vendredi, qui a fait baisser le prix de l'or de près de 2 % par rapport à son niveau record de 4 378 dollars l'once, le marché retrouve son équilibre dans les échanges de lundi. Le prix au comptant oscille à nouveau autour de 4 320 dollars, soutenu par les anticipations de nouvelles baisses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et par la demande continue d'actifs refuges.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."