Points clés Retail : Gildan Activewear (GIL) dégradé à Neutre par Citigroup après une hausse de 30% depuis le début de l'année, tandis que Lululemon (LULU) est relevé à Neutre par BNP Exane après un recul de 65%.

: Gildan Activewear (GIL) dégradé à Neutre par Citigroup après une hausse de 30% depuis le début de l'année, tandis que Lululemon (LULU) est relevé à Neutre par BNP Exane après un recul de 65%. Crypto : Galaxy Digital (GLXY) dépose une offre de jusqu'à 12,8 millions d'actions de catégorie A, et MicroStrategy (MSTR) achète 168 bitcoins pour 18,8 millions de dollars.

: Galaxy Digital (GLXY) dépose une offre de jusqu'à 12,8 millions d'actions de catégorie A, et MicroStrategy (MSTR) achète 168 bitcoins pour 18,8 millions de dollars. Métaux & Mines : Les mineurs d'or (AEM, AG, CDE, NEM) et les prix des métaux précieux reprennent leur trajectoire ascendante après une journée de prise de bénéfices vendredi.

Secteur du Retail Gildan Activewear (GIL) a été dégradé de Acheter à Neutre chez Citigroup, notant que les actions ont augmenté d'environ 30% depuis le début de l'année et d'environ 20% depuis la conclusion de l'accord avec Hanesbrands (HBI). Citigroup estime que le marché intègre désormais une clôture réussie de l'accord, une intégration sans heurts et des synergies au moins égales à celles indiquées par la direction (200 millions de dollars). Lululemon (LULU) a été relevé à Neutre chez BNP Exane après un recul de 65%, estimant que la valorisation actuelle intègre beaucoup de mauvaises nouvelles, mais que les catalyseurs négatifs à venir sont moins clairs. Gucci, propriétaire de Kering (KER.FR), a annoncé avoir convenu de vendre son activité de beauté à L'Oréal (OR.FR) pour 4,66 milliards de dollars. Secteur de la Crypto Galaxy Digital (GLXY) a déposé une offre de jusqu'à 12,8 millions d'actions de catégorie A par les actionnaires vendeurs. MicroStrategy (MSTR) a divulgué un achat hebdomadaire de bitcoin, achetant 168 tokens pour un total de 18,8 millions de dollars durant la période du 13 au 19 octobre, avec un prix d'achat moyen de 112 051 dollars par coin. BitMine (BMNR) a annoncé des avoirs en crypto, en cash et en "moonshots" totalisant 13,4 milliards de dollars. Au 19 octobre, les avoirs en crypto de l'entreprise se composent de 3 236 014 ETH à 4 022 dollars par Ethereum. Secteur des Métaux & Mines Après une journée de prise de bénéfices vendredi pour les métaux précieux suite à la hausse métérique des prix de l'or et de l'argent à des niveaux record, les mineurs d'or (Agnico Eagle Mines (AEM), First Majestic Silver (AG), Coeur Mining (CDE), Newmont Corporation (NEM)) et les prix des métaux précieux reprennent leur trajectoire ascendante. Cleveland-Cliffs (CLF) a rapporté des résultats du troisième trimestre principalement en ligne, mais les actions ont bondi après que l'entreprise a déclaré qu'elle cherchait à étendre sa présence dans la production de métaux de terres rares et qu'elle examinait des sites miniers existants dans le Michigan et le Minnesota qui montrent des indicateurs clés de minéraux de terres rares.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."