Broadcom franchit la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière grâce à des bénéfices alimentés par l'IA

Les actions de Broadcom ont grimpé de plus de 20 % dans les premières minutes de la dernière séance de la semaine, propulsant la capitalisation boursière de l'entreprise au-delà de la barre des 1 000 milliards de dollars. Cette montée en flèche fait suite à un solide rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre fiscal et à un gain de près de 100 % depuis le début de l'année. Alimenté par la tendance florissante de l'intelligence artificielle, le géant des semi-conducteurs a livré de solides résultats financiers, étayés par ses partenariats avec des mastodontes de la technologie comme Apple. L'entreprise a notamment annoncé son intention de collaborer avec Apple au développement d'une puce d'intelligence artificielle. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les principaux points des résultats du quatrième trimestre sont les suivants : Un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,42 $, dépassant l'estimation consensuelle de 1,39 $.

Chiffre d'affaires net ajusté de 14,05 milliards de dollars, légèrement inférieur aux 14,08 milliards de dollars attendus.

Le chiffre d'affaires des solutions de semi-conducteurs s'élève à 8,23 milliards de dollars et celui des logiciels d'infrastructure à 5,82 milliards de dollars, tous deux légèrement inférieurs aux estimations.

EBITDA ajusté de 9,09 milliards de dollars et résultat d'exploitation ajusté de 8,81 milliards de dollars, supérieurs aux attentes. En ce qui concerne l'avenir, la société prévoit un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de dollars au premier trimestre, conforme aux estimations des analystes, et une marge d'EBITDA de 66%.

Broadcom a souligné un chiffre d'affaires record de 30,1 milliards de dollars dans le secteur des semi-conducteurs pour l'exercice 2024, grâce à une croissance stupéfiante de 220 % en glissement annuel des produits liés à l'IA, qui ont contribué à hauteur de 12,2 milliards de dollars. L'AI XPU et le portefeuille de réseaux Ethernet de l'entreprise ont été les principaux moteurs de la croissance. En outre, Broadcom a annoncé une augmentation de 11 % de son dividende trimestriel à 0,59 $ par action.

L'entreprise reste optimiste quant à ses perspectives en matière d'IA, prévoyant un bond de 65 % des ventes liées à l'IA au premier trimestre, dépassant la croissance de 10 % attendue dans le segment plus large des semi-conducteurs. Avec l'acquisition de deux clients importants dans le domaine des hyperscalers et la prévision d'un marché de 90 milliards de dollars pour les composants des centres de données liés à l'IA d'ici 2027, Broadcom est bien placée pour tirer parti de l'essor de l'IA.

Malgré les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de l'activité de conception de puces, y compris le lancement retardé d'un nouveau processeur pour Alphabet, Broadcom a enregistré de solides résultats au quatrième trimestre. Malgré l'incertitude qui plane sur les projets futurs d'Apple, la collaboration continue de Broadcom avec le géant de la technologie et l'accent mis sur l'IA offrent d'importantes opportunités de croissance.

Les récentes révisions à la hausse des analystes de sociétés telles que Bank of America et JP Morgan, avec des objectifs de prix atteignant 250 dollars, soulignent le sentiment haussier du marché à l'égard des initiatives de Broadcom dans le domaine de l'IA. De nombreux analystes prévoient une multiplication par trois du segment de l'IA de l'entreprise au cours des trois prochaines années. Avec une capitalisation boursière dépassant désormais les 1 000 milliards de dollars, la forte corrélation de Broadcom avec Apple a été un facteur important de sa récente performance. Bien que le développement interne des puces d'Apple suscite certaines inquiétudes, la croissance de Broadcom, qui repose sur l'IA, devrait compenser les éventuels vents contraires. D'un point de vue technique, Broadcom fait face à un niveau de résistance clé à 220 $ par action, tandis que les précédents sommets autour de 186,5 $ pourraient fournir un soutien. Source : xStation5

