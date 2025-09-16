🎢Ça bouge sur le Gaz Naturel !

La surproduction et les conditions météorologiques entraînent une volatilité extrême du gaz naturel (de -5 % à +1 % sur une base quotidienne) La volatilité actuelle des marchés américains du gaz naturel semble très déconcertante. Après la très forte hausse des prix enregistrée hier, l'ouverture du marché a été marquée par une ouverture sous la barre des 2,9 dollars, mais s'est rapidement redressée pour repasser au-dessus de 3 dollars, dépassant une nouvelle fois sa moyenne mobile sur 50 périodes. Les récentes hausses de prix ont été alimentées par les craintes d'une augmentation de la demande en raison des « vagues de chaleur » prévues, mais les prix ont ouvert à la baisse aujourd'hui dans un contexte de confusion autour du réseau de gazoducs américain et de la surproduction. Que se passe-t-il sur le marché américain du gaz ? Prix négatifs au Texas Les prix du gaz naturel au West Texas Waha Hub ont plongé en territoire négatif, atteignant -3,00 $/MMBtu, leur plus bas niveau en 14 mois. Cette situation est le résultat d'une offre locale excédentaire importante et de contraintes sur la capacité des pipelines. Les prix négatifs signifient que les producteurs paient les consommateurs pour qu'ils prennent le gaz, car ils ne disposent pas de capacités de stockage suffisantes. Ils préfèrent payer pour son enlèvement plutôt que de le traiter ou de le brûler. Kinder Morgan procède actuellement à la maintenance de plusieurs pipelines, ce qui empêche le transport du gaz du bassin permien vers les principaux centres de demande de la côte du golfe du Mexique et de la Californie. La région permienne connaît actuellement une très forte surproduction qui ne peut être absorbée par les infrastructures de transport existantes. Le prix Henry Hub a réagi aux prix négatifs du Waha Hub en raison d'un arbitrage partiel, mais a rapidement repris sa tendance à la hausse, compte tenu de la disponibilité réduite du gaz provenant du Texas et de la probabilité croissante d'un rebond de la demande dans les semaines à venir. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Waha Hub prices fell below -$3.00/MMBtu. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Les conditions météorologiques laissent entrevoir une possible reprise de la demande Nous sommes actuellement dans une période de transition, entre la demande de climatisation et la demande de chauffage. Néanmoins, la consommation de gaz pour la climatisation a récemment connu une légère hausse, ce qui retarde également le début de la saison de chauffage. Cependant, les prix réagissent principalement au premier facteur. Lundi, la production de gaz a atteint 108,7 milliards de pieds cubes par jour, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente, tandis que la demande s'élevait à 71,8 milliards de pieds cubes par jour, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à l'année précédente. La semaine dernière, l'EIA a relevé ses prévisions de production moyenne aux États-Unis à 106,63 milliards de pieds cubes par jour. Les températures aux États-Unis devraient à nouveau être supérieures à la normale. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les degrés-jours de refroidissement ont récemment connu une forte remontée et se maintiennent au-dessus de la moyenne sur cinq ans, mais la tendance générale reste à la baisse. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Prix à un point technique clé Le prix a augmenté hier pour atteindre environ 3,00 $/MMBtu, et aujourd'hui, il dépasse la moyenne mobile sur 50 périodes, revenant également au-dessus du retracement de 23,6 % de la dernière vague baissière. Si le prix reste au-dessus de ce niveau lors de la séance d'aujourd'hui, il pourrait tenter de tester la fourchette de 3,1 à 3,2 $/MMBtu. Toutefois, s'il clôture en dessous, une pression à la baisse pourrait réapparaître, en particulier avant le rapport sur les stocks de jeudi, qui devrait montrer une nouvelle très forte augmentation susceptible de rapprocher les niveaux des stocks de ceux de l'année dernière. Les stocks actuels ne sont inférieurs que de 1,3 % à ceux de l'année dernière.

