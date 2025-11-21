ALB, ANAB, ORCL et VEEV chutent également, touchés par des régulations, litiges ou craintes liées à la dette et à l’AI.

NFE inquiète fortement les investisseurs avec un risque de dépôt de bilan potentiel si sa restructuration échoue.

ESTC et CTNM subissent des pertes importantes malgré certains résultats positifs, déçus par des beats jugés « maigres » ou des essais cliniques ratés.

Technologies & Logiciels ESTC -14% : Q2 beat & raise, Cloud revenue un peu décevant; investisseurs déçus par un beat « maigre » (1% vs 3% Q/Q) malgré la hausse du guidance Q2/FY.

ORCL -6% : Sous $200, loin de ses sommets récents; inquiétudes sur l’impact de la dette publique liée aux investissements AI et sur le marché obligataire.

VEEV -11% : Q3 beat & raise, revenus +16% Y/Y, EPS +17% Y/Y; guidance Q4 légèrement relevé, mais commentaires CRM ont freiné le titre. Santé & Biotech ANAB -5% : Litige en cours avec GSK sur le traitement du cancer Jemperli.

CTNM -11% : Essai ph2 VISTA PIPE-307 en RRMS échoue sur endpoints primaires et secondaires; aucune amélioration notable observée. Matières Premières & Lithium ALB -3% : Chute suite aux mesures de la Chine pour limiter le trading spéculatif du lithium; augmentation des frais de transaction et limitation des positions ouvertes. Énergie & Services NFE -14% : Avertissement sur un possible dépôt de bilan si la restructuration extra-judiciaire échoue.

