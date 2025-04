Cacao : a-t-il atteint son niveau le plus bas ou s'agit-il d'une pause avant une nouvelle baisse ?

Les prix du cacao se maintiennent depuis longtemps autour de 8 000 dollars la tonne. La récolte intermédiaire a récemment commencé, mais les approvisionnements de cette saison ne seront disponibles qu'à la fin de l'année. Actuellement, le marché continue de recevoir du cacao issu de la récolte principale, qui a déjà subi des processus de transformation tels que le séchage et la fermentation.

Les données récentes indiquent une augmentation de 10,7 % des arrivages de cacao dans les ports ivoiriens par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1,45 million de tonnes. Toutefois, cette légère reprise fait suite à une saison précédente très décevante. En outre, un excédent de l'offre de 35 % en décembre suggère que les récoltes suivantes ont été moins abondantes. Les premières prévisions de l'Organisation internationale du cacao (OIC) tablaient sur une augmentation de la production mondiale d'environ 8 % pour la saison, pour atteindre 4,84 millions de tonnes. Bien que la production de cacao devrait augmenter cette saison, elle pourrait être inférieure aux prévisions initiales optimistes de l'ICCO. Source : Bloomberg Finance LP, XTB La dynamique de la demande mérite également une attention particulière. La forte diminution des stocks laisse présager la fin de l'approvisionnement à bas prix acquis avant la forte hausse des prix de ces dernières années. Si une certaine destruction de la demande est observable, principalement à travers l'ajustement de la teneur en cacao des produits, elle reste relativement limitée. Les données de transformation pour le premier trimestre en Europe ont montré une baisse de 3,7 % en glissement annuel, à 353 500 tonnes, ce qui est mieux que la baisse de 5 % prévue. De même, les volumes de transformation en Asie ont atteint 214 000 tonnes, soit une baisse de 3,4 % en glissement annuel, également moins sévère que la contraction de 5 % attendue. Données européennes sur la transformation du cacao. Source : CEA Compte tenu de la possibilité que la production soit inférieure aux prévisions et que la demande se révèle plus résistante, l'excédent d'offre prévu pourrait être considérablement réduit. Les projections antérieures laissaient entrevoir un marché équilibré, et il est très probable que ce scénario soit bientôt révisé, d'autant plus que les prix actuels du cacao sont plus acceptables pour les transformateurs qu'il y a quelques mois. L'excédent actuel de l'offre est estimé à 142 000 tonnes ; toutefois, sur la base d'informations récentes, l'ICCO devrait revoir ces prévisions à la baisse à court terme. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Dans un contexte d'offre légèrement plus forte cette saison par rapport à la précédente, les stocks boursiers affichent un rebond saisonnier. Cela n'a rien d'inhabituel au regard des tendances historiques. Au cours de la dernière décennie, seule l'année 2024 a connu une baisse des stocks lors des deux premiers trimestres. Néanmoins, une forte augmentation continue des stocks jusqu'en mai et début juin pourrait signaler une véritable destruction de la demande et un changement fondamental du marché. À l'heure actuelle, il n'y a toutefois aucune raison valable de s'écarter de cette interprétation saisonnière habituelle. Il convient de noter que les prévisions de production pour la mi-récolte en Côte d'Ivoire tablent sur 400 000 tonnes, soit une baisse de 10 % en glissement annuel. Les stocks de cacao augmentent conformément aux tendances saisonnières. En règle générale, la croissance des stocks s'achève vers la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Le marché reste exceptionnellement illiquide, comme en témoigne le faible volume des positions acheteuses et vendeuses sur la bourse de New York. Cette année, les positions ont encore considérablement diminué, ce qui témoigne de l'appréhension des spéculateurs face à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement. L'année dernière, les négociants qui ont vendu des contrats de livraison à des transformateurs tout en achetant simultanément sur le marché spot local ont subi des pertes substantielles ou ont fait faillite. Le faible nombre de contrats en cours souligne la faible liquidité du marché. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Si la variation annuelle du nombre de contrats en cours devait servir d'indicateur avancé de la variation annuelle des prix, nous devrions nous attendre à une volatilité limitée des prix dans les mois à venir. En appliquant une corrélation de un pour un (une simplification importante, bien sûr), nous pourrions nous attendre à une baisse des prix de 15 à 20 % en glissement annuel d'ici juillet. Cela situerait la fourchette de prix entre 7 400 et 7 700 dollars la tonne, très proche des niveaux actuels, et pourrait être lié au déport (les contrats à terme sont moins chers que les prix au comptant). Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit que si cette relation s'est maintenue à des degrés divers au cours des deux dernières années, elle ne garantit pas sa poursuite au cours des deux prochaines années. Le manque de liquidité sur les marchés laisse présager une consolidation des prix pendant plusieurs mois. Le niveau de 7 000 dollars la tonne représente un solide soutien technique, tandis que les acheteurs défendent actuellement le niveau de 8 000 dollars. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Il est intéressant de noter que la courbe à terme est désormais nettement plus plate qu'il y a un an, mais cet aplatissement ne résulte pas uniquement d'une baisse des contrats à court terme. Si les contrats à court terme ont baissé, les contrats à plus long terme ont simultanément augmenté. Le contrat de septembre se négocie à 7 800 dollars, tandis que celui de mars 2025 s'établit à 7 200 dollars et celui de mars 2027 avoisine les 7 000 dollars. Cela suggère un marché plus équilibré, mais indique également que les niveaux de prix élevés devraient persister. Une formation en plateau pourrait commencer à se dessiner sur le graphique, dans une fourchette comprise entre 7 700 et 8 000 dollars la tonne. Si la récolte de mi-saison s'avère véritablement décevante, le prix pourrait tenter d'atteindre le récent sommet local supérieur à 9 000 dollars la tonne. Une forte résistance, associée au pic de juin 2024 et au creux de décembre 2024, se situe à 10 000 dollars la tonne. Source : xStation5



