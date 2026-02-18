🍫 Cacao en chute libre : fin de la bulle 2024 ? 📉

Les contrats à terme sur le cacao (ICE COCOA) poursuivent leur chute, avec une baisse supérieure à 6% aujourd’hui. À New York, il s’agit de la septième séance consécutive de repli, confirmant une dynamique baissière marquée.

Depuis le début de l’année, les prix à Londres et à New York ont reculé d’environ 45%, effaçant presque totalement le rally spéculatif spectaculaire observé en 2024.

🌍 Afrique de l’Ouest : pression sur les prix producteurs

🇬🇭 Ghana : baisse brutale du prix payé aux producteurs

Le Ghana, deuxième producteur mondial, a réduit le prix garanti aux agriculteurs de près de 30% la semaine dernière.

Cette décision reflète la difficulté à maintenir des prix élevés face à une demande affaiblie et à des stocks plus confortables.

🇨🇮 Côte d’Ivoire : statu quo… pour l’instant

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a annoncé qu’elle ne modifierait pas son prix garanti avant la fin de la campagne principale (31 mars).

Cependant, des rumeurs indiquent qu’un ajustement à la baisse serait à l’étude.

Les acheteurs restent réticents à payer les prix officiels, ce qui accentue la pression baissière. Si la Côte d’Ivoire s’aligne sur le Ghana, cela pourrait renforcer le mouvement.

📉 Fondamentaux : vers un excédent durable ?

Le marché anticipe désormais :

Une demande plus faible

Une amélioration des perspectives de récolte en Afrique de l’Ouest

Un possible excédent offre/demande jusqu’en 2027

Ces facteurs expliquent la liquidation rapide des positions spéculatives accumulées en 2024.

⚠️ Mais des risques structurels persistent

Malgré la pression actuelle, plusieurs éléments pourraient limiter la baisse :

Vulnérabilité climatique persistante

Vieillissement des plantations

Sous-investissement chronique

Risques politiques et logistiques

Par ailleurs, des prix plus bas pourraient stimuler la demande et provoquer un retournement rapide du sentiment.

La volatilité devrait donc rester élevée.

📊 Analyse technique : survente extrême