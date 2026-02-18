🍫 Cacao en chute libre : fin de la bulle 2024 ? 📉

-
Futures ICE cacao -6% aujourd’hui
-
Septième séance consécutive de baisse à New York
-
Environ -45% depuis le début de l’année
-
Prix au plus bas depuis septembre 2023
-
RSI journalier proche de 20 (zone de survente extrême)
-
Les contrats à terme sur le cacao (ICE COCOA) poursuivent leur chute, avec une baisse supérieure à 6% aujourd’hui. À New York, il s’agit de la septième séance consécutive de repli, confirmant une dynamique baissière marquée.
Depuis le début de l’année, les prix à Londres et à New York ont reculé d’environ 45%, effaçant presque totalement le rally spéculatif spectaculaire observé en 2024.
🌍 Afrique de l’Ouest : pression sur les prix producteurs
🇬🇭 Ghana : baisse brutale du prix payé aux producteurs
Le Ghana, deuxième producteur mondial, a réduit le prix garanti aux agriculteurs de près de 30% la semaine dernière.
Cette décision reflète la difficulté à maintenir des prix élevés face à une demande affaiblie et à des stocks plus confortables.
🇨🇮 Côte d’Ivoire : statu quo… pour l’instant
La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, a annoncé qu’elle ne modifierait pas son prix garanti avant la fin de la campagne principale (31 mars).
Cependant, des rumeurs indiquent qu’un ajustement à la baisse serait à l’étude.
Les acheteurs restent réticents à payer les prix officiels, ce qui accentue la pression baissière. Si la Côte d’Ivoire s’aligne sur le Ghana, cela pourrait renforcer le mouvement.
📉 Fondamentaux : vers un excédent durable ?
Le marché anticipe désormais :
-
Une demande plus faible
-
Une amélioration des perspectives de récolte en Afrique de l’Ouest
-
Un possible excédent offre/demande jusqu’en 2027
Ces facteurs expliquent la liquidation rapide des positions spéculatives accumulées en 2024.
⚠️ Mais des risques structurels persistent
Malgré la pression actuelle, plusieurs éléments pourraient limiter la baisse :
-
Vulnérabilité climatique persistante
-
Vieillissement des plantations
-
Sous-investissement chronique
-
Risques politiques et logistiques
Par ailleurs, des prix plus bas pourraient stimuler la demande et provoquer un retournement rapide du sentiment.
La volatilité devrait donc rester élevée.
📊 Analyse technique : survente extrême
Source: xStation5
Le RSI journalier est tombé autour de 20, un niveau de survente extrême rarement observé sur le marché du cacao.
Cependant :
-
La tendance de fond reste clairement baissière
-
Les vendeurs gardent le contrôle
-
Aucune structure de retournement confirmée à ce stade
Un rebond technique est possible à court terme, mais il nécessiterait un catalyseur fondamental pour s’inscrire dans la durée.
🎯 Conclusion
Le marché du cacao traverse une phase de correction profonde après l’euphorie de 2024. La combinaison d’un ralentissement de la demande et d’un ajustement des prix producteurs en Afrique de l’Ouest pèse fortement sur les cours.
Toutefois, la situation de survente extrême et les risques structurels liés à la production pourraient ouvrir la voie à des mouvements brusques dans les deux sens.
Le marché reste volatil, dominé par une dynamique baissière… mais potentiellement proche d’un point technique sensible.
❓ FAQ
Pourquoi le cacao chute-t-il autant ?
En raison d’une baisse de la demande et d’ajustements des prix producteurs en Afrique de l’Ouest.
Le rally 2024 est-il totalement effacé ?
Presque entièrement, les prix sont revenus aux niveaux de septembre 2023.
Le RSI à 20 signifie-t-il un rebond imminent ?
Il indique une survente extrême, mais ne garantit pas un retournement durable.
La Côte d’Ivoire va-t-elle baisser ses prix ?
Des discussions seraient en cours, mais aucune décision officielle avant fin mars.
La baisse peut-elle se poursuivre ?
Oui, si la demande reste faible et que l’excédent d’offre se confirme.
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."