Résumé quotidien | Les actions européennes et américaines renouent avec la baisse ; le Brent dépasse à nouveau les 100 dollars.

La séance de jeudi sur les places boursières européennes, américaines et asiatiques a été marquée par une nouvelle vague de ventes massives sur les principaux marchés boursiers.

Les principaux facteurs à l'origine de la baisse des valorisations sont les suivants : 1) l'escalade du conflit au Moyen-Orient 2) les problèmes de liquidité dans le secteur financier américain.

Sur le marché au comptant, le Nasdaq est actuellement en baisse de 1,45 % et le Dow Jones de 1,3 %. En Europe, le DAX a perdu 0,29 %, le CAC40 français a chuté de 0,71 % et le WIG20 polonais a reculé de 0,65 %.

Le pétrole gagne en valeur aujourd'hui, le Brent repassant au-dessus des 101 dollars le baril.

Il est toutefois intéressant de noter qu'il existe aujourd'hui de nombreuses informations contradictoires concernant cette matière première.

Les dirigeants iraniens ont annoncé leur intention de riposter par la force à toute attaque et ouvrent la voie à de nouveaux fronts/combats si Israël et les États-Unis continuent à attaquer les infrastructures énergétiques du pays.

M. Trump a déclaré aujourd'hui que le changement de régime était l'objectif le plus important et que la hausse des prix du pétrole était secondaire. Dans le même temps, nous avons appris que la Maison Blanche prévoyait de suspendre temporairement l'application de la loi Jones, une loi de 1920 qui exige que les marchandises soient transportées entre les ports américains sur des navires construits aux États-Unis, appartenant à des entreprises américaines et exploités par des équipages américains.

La réponse d'un député iranien, affirmant qu'il n'était pas prévu de poser des mines dans le détroit d'Ormuz, a également contribué à atténuer l'écho du conflit.

Retour sur les marchés boursiers.

L'un des segments les plus faibles au début de la séance américaine était celui des banques et de la finance en général. La pression provient de deux sources : les inquiétudes liées à la hausse du coût de l'argent dans un contexte de prix élevés du pétrole et les problèmes croissants dans le segment du crédit privé. Morgan Stanley a limité la possibilité de racheter des parts de son fonds North Haven Private Income Fund après que les investisseurs aient demandé le rachat d'environ 11 % des actions, alors que les statuts du fonds n'autorisent le paiement que de 5 % par trimestre.

Cette méfiance est aggravée par les critiques de sociétés telles que Glendon Capital, qui accusent notamment Blue Owl de sous-estimer les pertes réelles de leurs portefeuilles, ce que le marché interprète comme un signe que les problèmes pourraient être plus graves que ne le montrent les évaluations officielles.

Sur le marché des changes, le dollar américain affiche une fois de plus les meilleures performances, suivi par le dollar canadien qui se renforce. Dans le même temps, nous observons les baisses les plus importantes dans les devises australiennes et néo-zélandaises.

La vigueur du dollar n'est pas sans incidence sur les métaux précieux aujourd'hui. Le cours de l'or recule de 0,8 % à 5 100 dollars aujourd'hui.

Le bitcoin, quant à lui, reflète le sentiment de Wall Street, la cryptomonnaie perdant près de 0,7 %, même si elle continue de défendre la barre psychologique des 70 000 dollars.

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