Calendrier économique : discours des banquiers centraux et industrie allemande 🏭

La séance d'aujourd'hui devrait être dominée par les discours et les commentaires des responsables de la banque centrale, ainsi que par les commandes industrielles allemandes et les stocks de pétrole brut.

La séance d'aujourd'hui devrait être dominée par les discours et les commentaires des responsables des banques centrales, qui devraient influencer le sentiment du marché et les anticipations concernant la politique monétaire future. Parmi les intervenants figurent des membres du FOMC, de la Bundesbank et de la Banque centrale européenne. Le calendrier économique d'aujourd'hui commence par les données sur les commandes industrielles en Allemagne et se termine par le rapport sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Calendrier détaillé de la journée : 09h00, Allemagne - Commandes industrielles (prévision 1,1 %, précédent -2,9 %) 17h00, États-Unis - Discours de M. Bostic, membre du FOMC 17h05, États-Unis - Discours de Mme Bowman, membre du FOMC 17h30, États-Unis - Discours de M. Miran, membre du FOMC 18h30, États-Unis - Discours de M. Kashkari, membre du FOMC 19h00, Allemagne - Discours du président de la Bundesbank, Nagel 19h10, zone euro - Discours du président de la BCE 23h05, États-Unis - Discours du membre du FOMC, Miran 23h40, États-Unis - Stocks de pétrole brut (précédent : -3,67 millions)

