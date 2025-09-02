Calendrier économique : inflation dans la zone euro, indice ISM manufacturier américain (02.09.2025)

Le mois de septembre a débuté de manière inattendue avec le retour des questions relatives au commerce et des turbulences autour de la décision de la cour d'appel fédérale, qui a confirmé le jugement initial selon lequel les droits de douane réciproques imposés par Donald Trump sont illégaux. L'affaire sera renvoyée devant la Cour suprême. Si la suspension des droits de douane pourrait permettre aux exportateurs de réaliser des économies, le retour de l'incertitude pourrait ralentir certaines activités commerciales, les entreprises attendant que la situation soit clarifiée avant de se lancer dans des projets d'envergure. Mardi, cependant, des publications macroéconomiques clés retiendront l'attention des investisseurs, particulièrement importantes pour la volatilité des indices américains et européens ainsi que de l'EURUSD. En Europe, nous attendons les données sur l'inflation dans la zone euro, qui devraient renforcer la décision de la BCE de mettre fin à son assouplissement monétaire. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Aux États-Unis, les rapports ISM et PMI sur l'industrie manufacturière seront publiés, le sous-indice de l'emploi jouant un rôle important dans la définition du ton avant la publication des données sur le marché du travail. La volatilité du marché du pétrole pourrait également être influencée par le discours de M. Trump aujourd'hui, s'il aborde la question de l'Ukraine ou des sanctions contre les acheteurs de pétrole russe. Calendrier économique du jour : 09h00, Espagne – Données sur le marché du travail pour le mois d'août : Variation du taux de chômage en Espagne : prévision 14,2K ; précédent -1,4K 11h00, zone euro – Données sur l'inflation pour le mois d'août : IPCH hors énergie et alimentation : précédent -0,1 % en glissement mensuel

IPCH hors énergie et alimentation : précédent 2,4 % en glissement annuel

IPC : précédent 0,0 % en glissement mensuel

IPC : prévision 2,1 % en glissement annuel ; précédent 2,0 % en glissement annuel

IPC de base : précédent -0,2 % en glissement mensuel

IPC de base : prévision 2,2 % en glissement a/a ; précédent 2,3 % en glissement a/a 13h30, zone euro – Discours de M. Elderson, membre du directoire de la BCE 15h45, États-Unis – Rapport PMI pour le mois d'août : PMI manufacturier : prévision 53,3 ; précédent 49,8 16h00, États-Unis – Données ISM pour août : Indice ISM manufacturier : prévision 65,1 ; précédent 64,8

Indice ISM manufacturier : prévision 49,0 ; précédent 48,0

Indice ISM des nouvelles commandes manufacturières : précédent 47,1

Indice ISM de l'emploi manufacturier : précédent 43,4 16h00, États-Unis – Données sur l'inflation pour juillet : Dépenses de construction : prévision -0,1 % en glissement mensuel ; précédent -0,4 % en glissement mensuel 16h00, Allemagne – Discours du président de la Bundesbank, M. Nagel 16h00, États-Unis – Ventes totales de véhicules pour août : Précédent 16,40 millions 19h00, États-Unis – Données sur le PIB : Modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta (T3) : prévision 3,5 % ; précédent 3,5 % 19h00, États-Unis – Adjudication de bons du Trésor à 52 mois : Précédent 3,760 % 20h00, États-Unis – Discours du président Donald Trump

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."