Calendrier économique : l'inflation IPC va-t-elle surprendre ?

L'événement clé d'aujourd'hui est sans aucun doute la publication de l'indice des prix à la consommation américain à 13h30 BST, qui pourrait déterminer l'ampleur de la baisse des taux de la Fed. Le marché est convaincu à 100 % qu'une baisse des taux de la Fed aura lieu la semaine prochaine, mais son ampleur fait désormais l'objet de débats. Si l'IPC surprend à la baisse, à l'instar des récentes données sur l'IPP, les chances d'une baisse de 50 points de base augmenteront considérablement. Si le risque actuel lié au marché du travail garantit pratiquement une baisse, les craintes inflationnistes avaient auparavant modéré les attentes. Si la question de l'inflation excessive s'estompe, cela ouvrirait la voie à la Fed pour rattraper le temps perdu. Plus tôt dans la journée, les données sur l'inflation de l'IPP japonais ont été publiées, et elles ont globalement répondu aux attentes. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Il est également important de rappeler que la décision de la BCE est attendue aujourd'hui. Toutefois, elle ne devrait pas réserver de surprises, les taux devant être maintenus au même niveau qu'en juillet. La clé résidera dans la communication de la présidente Lagarde lors de sa conférence de presse. Calendrier : 13h00 Turquie - Décision sur les taux d'intérêt (prévision : 41 % ; précédent : 43 %)

- Décision sur les taux d'intérêt (prévision : 41 % ; précédent : 43 %) 14h15 UEM - Taux de la facilité de dépôt (prévision : 2,0 % ; précédent : 2,0 %)

14h30 États-Unis - Inflation IPC en août (prévision : 2,9 % a/a ; précédent : 2,7 % a/a)

en août (prévision : 2,9 % a/a ; précédent : 2,7 % a/a) 14h30 États-Unis - Inflation IPC mensuelle en août (prévision : 0,3 % en glissement mensuel ; Précédent : 0,2 % en glissement mensuel)

14h30 États-Unis - Inflation IPC de base en août (Prévisions : 3,1 % a/a ; Précédent : 3,1 % a/a)

- Inflation IPC de base en août (Prévisions : 3,1 % a/a ; Précédent : 3,1 % a/a) 14h30 États-Unis - Inflation IPC de base mensuelle en août (Prévisions : 0,3 % en glissement mensuel ; Précédent : 0,3 % en glissement mensuel)

- Inflation IPC de base mensuelle en août (Prévisions : 0,3 % en glissement mensuel ; Précédent : 0,3 % en glissement mensuel) 14h30 États-Unis - Demandes initiales d'allocations chômage (Prévisions : 234 000 ; Données précédentes : 237 000)

14h45 UEM - Conférence de presse de la BCE

16h30 États-Unis - Variation des stocks de gaz naturel (Prévisions : 69 milliards de pieds cubes ; Données précédentes : 55 milliards de pieds cubes)

