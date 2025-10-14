Calendrier économique - La saison des résultats financiers débute.

Points clés Fed/Absence de données : Malgré la fermeture du gouvernement américain (laissant le calendrier macroéconomique vide), l'attention se porte sur les commentaires de la Fed, le président Jerome Powell devant s'exprimer ce soir.

Malgré la fermeture du gouvernement américain (laissant le calendrier macroéconomique vide), l'attention se porte sur les commentaires de la Fed, le président Jerome Powell devant s'exprimer ce soir. Saison des résultats : le cycle de publication des résultats du troisième trimestre démarre à plein régime, avec les résultats des poids lourds financiers tels que JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup avant l'ouverture des marchés.

Données britanniques et allemandes : la matinée européenne apporte des informations régionales clés, notamment les demandes d'allocations chômage et les données salariales au Royaume-Uni, ainsi que l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne.

Nous entamons la deuxième session de la semaine dans un contexte de paralysie persistante du gouvernement américain, qui a entraîné la suspension de la publication de plusieurs données macroéconomiques clés aux États-Unis. Néanmoins, la session américaine devrait être riche en événements, avec les déclarations de plusieurs responsables de la Réserve fédérale, dont le président Jerome Powell. De plus, la saison des résultats financiers débute officiellement à Wall Street. Parallèlement, l'incertitude politique reste élevée, l'avenir du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine étant incertain. Alors que les investisseurs de Wall Street font preuve d'un calme relatif, les métaux précieux continuent d'atteindre de nouveaux records. Calendrier du jour (avec les prévisions consensuelles de S&P) : 08h00 – Royaume-Uni – Variation du nombre de demandeurs d'emploi pour septembre (prévision : 10,3 k ; précédent : 17,4 k)

– Royaume-Uni – Variation du nombre de demandeurs d'emploi pour septembre (prévision : 10,3 k ; précédent : 17,4 k) 08h00 – Royaume-Uni – Taux de chômage pour le mois d'août (prévision : 4,7 % ; précédent : 4,7 %)

08h00 – Royaume-Uni – Revenu moyen, primes comprises (en glissement annuel) pour le mois d'août (prévision : 4,7 % ; précédent : 4,7 %)

08h00 – Allemagne – Inflation IPC finale pour septembre (prévision : 2,4 % a/a ; précédent : 2,2 % a/a)

11h00 – Allemagne – Indice ZEW du sentiment économique pour octobre (prévision : -75 ; précédent : -76,4)

14h30 – Canada – Permis de construire (variation mensuelle) pour le mois d'août (prévision : -0,7 % ; précédent : -0,1 %)

18h20 – États-Unis – Discours du président de la Fed, Jerome Powell

19h00 – États-Unis – Discours du gouverneur de la BoE, Andrew Bailey

21h25 – États-Unis – Discours du gouverneur de la Fed, Christopher Waller Calendrier des résultats des entreprises pour aujourd'hui (avant l'ouverture des marchés) JP Morgan

Goldman Sachs

Wells Fargo

Citigroup

BlackRock

J&J

Dominos Pizza

