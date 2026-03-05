Iran : aperçu de la situation et perspectives

Situation actuelle : Le contexte situationnel, la nature des actifs concernés, la réponse de l'Iran et une série d'événements survenus avant et pendant l'attaque contre l'Iran corroborent la thèse selon laquelle l'objectif principal de l'opération américaine et israélienne est le changement de régime en Iran.

Le gouvernement fondamentaliste religieux iranien n'abandonnera jamais son ambition d'acquérir des armes nucléaires, un objectif qu'il n'a cessé de se rapprocher ces dernières années malgré les attaques répétées contre ses infrastructures.

Compte tenu de l'aggravation de l'effondrement économique et financier de l'Iran, renforcé par une nouvelle vague de protestations, les États-Unis ont entrepris une tentative visant à éliminer la République islamique d'Iran en tant qu'entité étatique.

Les préparatifs de la campagne, notamment le déploiement de groupes aéronavals et de centaines d'avions de combat (y compris des plateformes spécialisées), ainsi que le volume des stocks de munitions transportés entre décembre et février, suggèrent que la durée prévue de l'opération est d'environ 4 à 12 semaines.

Les stocks de missiles balistiques de l'Iran sont limités, s'élevant à quelques centaines d'unités environ. Le régime n'est pas en mesure de maintenir l'ampleur actuelle des frappes, mais il peut lentement et régulièrement reconstituer une partie de ces capacités, même après l'épuisement des stocks existants. De nombreuses installations produisant des moyens de frappe aérienne sont souterraines ou dissimulées. En 2025, la Russie et la Chine ont livré des milliers de tonnes de préfabriqués chimiques utilisés pour la production de carburant et d'explosifs, et pourraient continuer à le faire à une échelle limitée, notamment via la route de la mer Caspienne.

La capacité de l'Iran à mener des frappes de représailles à l'aide de missiles balistiques semble se dégrader plus rapidement que ne le prévoyaient même les estimations optimistes des États-Unis. La capacité de frappe balistique de l'Iran devrait tomber à près de zéro dans les 14 jours suivant le début de l'opération ; cependant, compte tenu de la nature des forces iraniennes, il est difficile d'éliminer la menace avec une certitude absolue. Source : ISW Le mode opératoire des forces iraniennes dans le choix de leurs cibles indique que, conformément aux déclarations américaines, une partie importante des dirigeants de la République islamique a été éliminée ou écartée des structures de commandement. Les frappes sont menées de manière irréfléchie et chaotique ; elles suscitent l'inquiétude de la population et perturbent la logistique, mais leur impact matériel et militaire reste négligeable. Source: ISW La structure de commandement iranienne est passée en mode « autonome », les commandants locaux, privés de chaîne de commandement, décidant des objectifs et de leur exécution. Cela affaiblit encore davantage la capacité de l'Iran à agir efficacement, tout en augmentant le risque d'une escalade imprévue au-delà de la région.

L'Iran possède d'importants stocks de drones de type « Shahed », pouvant aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'unités. Ces stocks permettent de mener des frappes contre des cibles importantes, fixes/lentes et vulnérables dans le golfe Persique pendant plusieurs mois, et leur production est beaucoup plus facile que celle des missiles balistiques.

Dans le même temps, il convient de noter que les États-Unis, Israël et les États du golfe Persique épuisent rapidement leurs stocks de missiles antiaériens/intercepteurs. Si les États-Unis ne modifient pas leur approche opérationnelle ou leur approvisionnement en moyens de défense aérienne, les munitions de défense aérienne avancées pourraient atteindre un niveau critique dans la région après environ 20 à 30 jours de combats. Cela conduirait probablement à une brèche dans les défenses aériennes qui interceptent actuellement environ 90 % des missiles et des drones lancés depuis l'Iran.

D'après les images satellites et les informations publiées par le Pentagone, tout indique que la marine iranienne a cessé d'exister. L'Iran a également perdu la plupart, voire la totalité, de ses forces aériennes.

Déroulement (probable) de l'opération :

Compte tenu de l'intention déclarée, du contexte opérationnel et du profil, le scénario de base est probablement une tentative de changement de régime en Iran, reposant principalement sur les efforts de la population locale.

Les frappes américaines et israéliennes, au-delà des cibles militaires et des éléments du programme nucléaire, semblent se concentrer sur les dirigeants de la République islamique et l'appareil coercitif du régime. Les États-Unis semblent vouloir priver le gouvernement iranien de sa capacité à projeter sa force sur son propre territoire et à continuer de réprimer les manifestations. Toutes les informations disponibles indiquent que les États-Unis et Israël limitent les attaques contre les cibles civiles et les infrastructures au minimum nécessaire sur le plan opérationnel, ce qui suggère que la guerre est censée être relativement courte et/ou éviter de s'attirer l'hostilité des civils.

Compte tenu du grand nombre d'avions furtifs d'infiltration et des nombreux actes de sabotage graves commis en Iran plusieurs semaines avant l'invasion, cela suggère que les États-Unis disposent actuellement d'un réseau d'opérateurs sur le terrain en Iran qui peuvent, de manière coordonnée, intensifier et soutenir les manifestations à des moments et des endroits clés. Les manifestants, soutenus par des forces spéciales, pourraient être en mesure de s'emparer d'installations critiques et de centres urbains, entraînant l'effondrement de la capacité de l'État iranien à organiser une défense et à conserver le pouvoir.

Les Iraniens célèbrent traditionnellement le nouvel an le 20 mars sous le nom de « Nowruz ». Historiquement, cette date a également servi de prétexte à des rassemblements et à l'escalade des manifestations. Elle tombe un jour après la fin du « ramadan », période de jeûne religieux chez les musulmans. Après la fin du jeûne et l'arrivée du Nowruz, il faut s'attendre à une intensification des manifestations, que le gouvernement iranien ne pourra finalement pas réprimer, ce qui conduira au renversement de la République islamique. Dans la phase finale d'un tel scénario, une invasion/occupation terrestre limitée est possible, par exemple au Khuzestan ou autour de Bandar Abbas.

La composition ethnique de l'Iran est également importante et hétérogène. L'ouest de l'Iran, où se sont concentrées les manifestations ces dernières années, est habité, entre autres, par des Kurdes, des Lurs et des Azéris. Dans le nord du pays, on trouve une forte concentration de Mazandaranis et de Turkmènes. La partie sud-est, près de la frontière avec le Pakistan, est habitée par le peuple baloutche. Tous ces groupes ont une histoire de soulèvements contre l'autorité de Téhéran, et les États-Unis ont déjà, dès les premières phases de l'opération, exprimé leur volonté d'utiliser ces populations contre le gouvernement central iranien.

La plus grande inconnue reste de savoir qui remplacerait les ayatollahs. L'opposition iranienne est divisée, mal organisée et politiquement faible. Des personnalités extérieures telles que Reza Pahlavi pourraient être confrontées à de sérieux défis pour gouverner le pays, ce qui est difficile à évaluer à l'heure actuelle en raison de l'isolement extrême dans lequel l'Iran est entré après le début des manifestations en décembre 2025. Source: ISW Source: Bloomberg Finance L.P Il existe également un scénario similaire à celui du Venezuela, dont la probabilité est actuellement importante, bien qu'inférieure à celle du scénario « de référence » actuel de renversement du régime. Après l'élimination des acteurs militaires et politiques conservateurs, une forme d'accord inspiré du modèle vénézuélien pourrait devenir possible, dans lequel le régime resterait au pouvoir mais serait contraint de faire des concessions importantes. À l'heure actuelle, les chances sont limitées : le pouvoir a été véritablement dispersé, l'Iran est beaucoup plus grand et relativement plus fort, et une grande partie des décideurs iraniens restent extrêmement hostiles aux États-Unis. Un rôle pourrait être joué par des personnalités militaires extérieures au CGRI ou par des groupes regroupés autour du président ou du parlement.

Intervention extérieure :

Il est très probable que les forces françaises et britanniques participent à l'opération. Les deux pays possèdent des forces expéditionnaires capables de projeter leur puissance dans la région. Les États européens ont un intérêt vital à rouvrir le détroit d'Ormuz le plus rapidement possible.

Si un soulèvement kurde éclate dans l'ouest de l'Iran, une implication limitée de la Turquie, voire de la Syrie, est possible.

L'Iran reste isolé ; le soutien de la Russie et de la Chine reste largement déclaratif ; et les mandataires iraniens dans la région ont été pour la plupart neutralisés avant même l'escalade des hostilités. La menace des Houthis au Yémen existe toujours, mais elle est actuellement marginale.

Perspective du marché :

Le golfe Persique est extrêmement important non seulement pour le pétrole et le gaz, mais aussi pour les produits raffinés à base d'hydrocarbures et l'aluminium. Dans le détroit d'Ormuz, les fonderies et les raffineries représentent environ 6 à 8 % du marché mondial de l'aluminium, essentiel pour les industries automobile et aéronautique, en particulier en Europe.

Le fait qu'une part importante du kérosène soit produite dans la région du détroit et que des pénuries ont rapidement commencé à apparaître en Europe et en Asie nuit encore davantage à l'industrie aéronautique.

L'inflation pourrait toucher l'Europe et les États-Unis par un canal « indirect ». Même si l'Europe parvient à contenir le choc énergétique, les pénuries en Asie entraîneront une hausse des prix des matières premières et des produits industriels importés en Europe.

Les perturbations dans l'approvisionnement en pétrole, en gaz et en aluminium via le détroit devraient s'atténuer totalement ou partiellement d'ici trois à six semaines environ.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."