Calendrier économique : le marché attend les minutes du FOMC (08.10.2025)

Points clés Le procès-verbal de la réunion du FOMC de septembre sera publié à 20h.

Le rapport de l'EIA sera publié malgré la fermeture des services fédéraux.

Des discours de la Fed, de la BCE et de la BoE sont également prévus.

La séance d'aujourd'hui apporte relativement peu de publications macroéconomiques importantes, le sentiment devant être largement influencé par une série de discours prévus des banquiers centraux. Les marchés attendent principalement le compte rendu de la dernière réunion du FOMC, la sensibilité à l'évolution de la politique monétaire américaine étant accrue par la fermeture actuelle du gouvernement et le risque de retard dans la publication des données sur l'inflation par le Bureau of Labor Statistics. Le calendrier prévoit également des interventions de la Fed, de la BCE, de la Bundesbank, de la Banque d'Espagne et de la Banque d'Angleterre, ainsi que la décision de la banque centrale polonaise sur les taux d'intérêt. Le rapport de l'EIA sur les carburants sera publié malgré la fermeture, conformément à l'annonce du 1er octobre. Calendrier économique du jour (heures de Paris) 08h00 – Allemagne : Production industrielle d’août En glissement annuel (YoY) : actuel – 3,9 %; précédent 1,53 %

En glissement mensuel (MoM) : actuel – 4,3 %; prévision – 1,0 %; précédent 1,3 % 11h15 – Allemagne : Discours de Buch, vice-présidente de la Bundesbank 12h30 – Zone euro : Discours de Elderson, membre du directoire de la BCE ~14h00 – Pologne : Décision sur le taux d’intérêt d’octobre Prévision : 4,75 %

Précédent : 4,75 % 15h00 – Zone euro : Discours de Fernandez-Bollo, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE 15h30 – États-Unis : Discours de Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision 16h00 – États-Unis : Données liées à l’inflation d’août Dépenses de construction : prévision – 0,1 % m/m ; précédent – 0,1 % m/m 16h00 – États-Unis : Discours de Austan Goolsbee, membre de la Fed 16h30 – États-Unis : Rapport hebdomadaire de l’EIA Utilisation des raffineries (hebdo) : précédent – 1,6 %

Stocks de pétrole brut : prévision + 0,400 M ; précédent + 1,792 M

Traitement de brut par les raffineries : précédent – 0,308 M

Importations de brut : précédent + 0,071 M

Stocks de brut à Cushing : précédent – 0,271 M

Production de distillats : précédent – 0,025 M

Stocks de distillats : prévision – 0,730 M ; précédent + 0,578 M

Production d’essence : précédent – 0,363 M

Stocks d’essence : prévision – 1,380 M ; précédent + 4,125 M

Stocks de fioul domestique : précédent + 0,187 M 17h00 – Royaume-Uni : Discours de Pill, membre du Comité de politique monétaire (BoE) 18h00 – Zone euro : Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE 19h00 – États-Unis : Enchère sur les bons du Trésor à 10 ans (précédent : 4,033 %) 20h00 – États-Unis : Publication du compte rendu (minutes) de la réunion du FOMC 21h15 – États-Unis : Discours de Kashkari, membre du FOMC 23h45 – États-Unis : Nouveau discours de Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision

