Calendrier économique : les données sur l'IPC canadien au centre de l'attention

Les contrats à terme sont mitigés avant l'ouverture de la séance au comptant.

Le calendrier économique comprend principalement la publication de l'IPC canadien et des données sur le marché immobilier américain.

Les investisseurs pourraient également réagir aux résultats trimestriels de Home Depot et à d'éventuelles nouvelles géopolitiques. La séance d'aujourd'hui s'annonce calme. Le calendrier macroéconomique ne prévoit pas de nombreuses publications, et les investisseurs pourraient réagir de manière secondaire aux réunions d'hier à la Maison Blanche concernant la guerre en Ukraine. À cet égard, nous attendons maintenant des détails sur la rencontre physique entre Poutine et Zelensky et sur les garanties de paix négociées au sein de l'OTAN. D'autre part, l'attention des marchés se tourne lentement vers Jackson Hole, où Jerome Powell doit prononcer un discours sur les perspectives de la politique monétaire américaine actuelle et future (vendredi). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Calendrier macroéconomique détaillé pour la séance d'aujourd'hui : 14h30, Canada - Données sur l'inflation pour juillet : IPC tronqué : prévision 3,0 % en glissement annuel ; précédent 3,0 % en glissement annuel ;

IPC médian : prévision 3,1 % en glissement annuel ; précédent 3,1 % en glissement annuel ;

IPC : prévision 0,3 % en variation mensuelle ; précédent 0,1 % en variation mensuelle ;

IPC : prévision 1,7 % en glissement annuel ; précédent 1,9 % en glissement annuel ;

IPC de base : prévision de 0,4 % en variation mensuelle ; précédent de 0,1 % en variation mensuelle ; 14h30, États-Unis - Permis de construire pour juillet : prévision de 1,390 million ; précédent de 1,393 million ; 14h30, États-Unis - Permis de construire pour juillet : précédent de -0,1 % en variation mensuelle ; 14h30, États-Unis - Mises en chantier pour juillet : prévisions 1,290 million ; précédent 1,321 million ; 14h30, États-Unis - Mises en chantier pour juillet : précédent 4,6 % en variation mensuelle ; 14h30, Canada - Données sur l'inflation pour juillet : IPC de base : précédent 2,7 % en glissement annuel ;

IPC commun : prévision 2,7 % en glissement annuel ; précédent 2,6 % en glissement annuel ; 17h30, États-Unis - Données sur le PIB : PIBNow de la Fed d'Atlanta (T3) : prévision 2,5 % ; précédent 2,5 % ; 20h10, États-Unis - Discours de M. Bowman, membre du FOMC 22h30, États-Unis - Données de l'EIA : Stocks hebdomadaires de pétrole brut de l'API : précédents 1,500 million ; Demain : 01h50, Japon - Données sur la balance commerciale : Balance commerciale ajustée : prévision -0,07 T ; précédente -0,24 T ;

Balance commerciale : prévision 196,2 milliards ; précédente 153,1 milliards ;

Importations : prévision -10,4 % en glissement annuel ; précédente 0,2 % en glissement annuel ;

Exportations : prévision -2,1 % en glissement annuel ; précédente -0,5 % en glissement annuel ; 01h50, Japon - Commandes de machines-outils de base pour juin : prévisions -0,4 % en variation mensuelle ; précédentes -0,6 % en variation mensuelle ; 01h50, Japon - Commandes de machines-outils de base pour juin : prévisions 5,0 % en glissement annuel ; précédentes 4,4 % en glissement annuel ; 03h00, Chine - Taux préférentiel de prêt à 5 ans pour août : prévision : 3,50 % ; précédent : 3,50 % ; 03h15, Chine - Taux préférentiel de prêt de la Banque populaire de Chine : prévision : 3,00 % ; précédent : 3,00 % ; 04h00, Nouvelle-Zélande - Déclaration de la RBNZ sur les taux d'intérêt 04h00, Nouvelle-Zélande - Décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt pour décembre : prévision 3,00 % ; précédent 3,25 % ; 04h00, Nouvelle-Zélande - Déclaration de politique monétaire de la RBNZ 05h00, Nouvelle-Zélande - Conférence de presse de la RBNZ

