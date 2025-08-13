Calendrier économique : les minutes de la Banque du Canada sous les projecteurs

Les contrats à terme laissent présager une ouverture mitigée pour la séance au comptant en Europe aujourd'hui.

Les investisseurs attendent la publication du chiffre définitif de l'inflation IPC en Espagne, le rapport sur le PIB de la Pologne, le compte rendu de la réunion du Conseil de la Banque du Canada, les données sur les stocks de pétrole brut et de nombreux discours de responsables de la Fed. Nous entamons une nouvelle journée sur les marchés financiers. La séance asiatique s'est avérée positive après que les principaux indices européens ont atteint de nouveaux records historiques hier. Toutefois, les contrats à terme sur les indices européens indiquent une attitude prudente des investisseurs. Les contrats DE40 sont en hausse de 0,05 % et les contrats EU50 de 0,06 %. Les investisseurs réagiront aujourd'hui à la publication des résultats trimestriels et de plusieurs rapports macroéconomiques : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Principales publications macroéconomiques du jour : 09h00, Espagne - Données sur l'inflation pour juillet : IPCH espagnol : prévision -0,4 % en variation mensuelle ; précédent 0,7 % en variation mensuelle ;

IPC espagnol : prévision -0,1 % en variation mensuelle ; précédent 0,7 % en variation mensuelle ;

IPCH espagnol : prévision 2,7 % en glissement annuel ; précédent 2,3 % en glissement annuel ;

IPC de base : prévision 2,3 % en glissement annuel ; précédent 2,2 % en glissement annuel ;

IPC espagnol : prévision 2,7 % en glissement annuel ; précédent 2,3 % en glissement annuel ;

10h00, États-Unis - Rapport mensuel de l'AIE 16h30, États-Unis - Données de l'EIA :

Production de carburants distillés : précédente -0,104 M ;

Stocks hebdomadaires de distillés de l'EIA : précédente -0,565 M ;

Stocks de pétrole brut à Cushing : précédente 0,453 M ;

Production d'essence : précédente -0,239 million

Stocks de mazout de chauffage : précédente -0,456 million

Importations de pétrole brut : précédente -0,794 million

Stocks d'essence : précédente -1,323 million

Stocks de pétrole brut : prévision -0,900 million ; précédente -3,029 millions

Taux d'utilisation hebdomadaire des raffineries de l'EIA : précédent 1,5 % en glissement hebdomadaire ;

Production de pétrole brut des raffineries de l'EIA : précédent 0,213 million en glissement hebdomadaire ;

19h30, États-Unis - Déclaration de Bostic, membre du FOMC 19h30, Canada - Publication du procès-verbal de la Banque du Canada

