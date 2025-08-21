Calendrier économique : les PMI et les demandes d'allocations chômage aux États-Unis au centre de l'attention (21/08/2025)

Jeudi sera dominé par les rapports PMI, qui donneront un aperçu de l'activité manufacturière et des services dans les principales économies. L'indice de la zone euro, qui se maintient légèrement au-dessus de 50 depuis plusieurs mois, devrait reculer de 0,2 %, indiquant un ralentissement de l'expansion du secteur privé après l'entrée en vigueur des droits de douane imposés par Donald Trump. Outre-Atlantique, outre les PMI, les chiffres du chômage aux États-Unis seront publiés, ce qui est particulièrement important après que le compte rendu de la Fed d'hier a souligné la confiance dans l'emploi et les inquiétudes croissantes concernant l'inflation. Le rapport régional de la Fed de Philadelphie et l'indice avancé américain sont également attendus. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Calendrier économique du jour : 09h15– France, rapport PMI d'août : PMI composite : prévision 48,5 ; précédent 48,6

PMI manufacturier : prévision 48,2 ; précédent 48,2

PMI des services : prévision 48,5 ; précédent 48,5 09h30- Allemagne, rapport PMI d'août : PMI composite : prévision 50,2 ; précédent 50,6

PMI manufacturier : prévision 48,8 ; précédent 49,1

PMI des services : prévision 50,4 ; précédent 50,6 10h00- Zone euro, rapport PMI d'août : PMI composite : prévision 50,7 ; précédent 50,9

PMI des services : prévision 50,8 ; précédent 51,0

PMI manufacturier : prévision 49,5 ; précédent 49,8 10h00– Pologne, production industrielle de juillet : Production industrielle : prévision 1,6 % a/a ; précédent -0,1 % a/a 09h00 BST – Pologne, données sur le marché du travail en juillet : Croissance de l'emploi : prévision -0,8 % a/a ; précédent -0,8 % a/a

Salaires dans le secteur des entreprises : prévision 8,6 % a/a ; précédent 9,0 % a/a 10h00– Pologne, données sur l'inflation en juillet : IPP : prévisions -1,4 % a/a ; précédentes -1,8 % a/a 10h30– Royaume-Uni, rapport PMI d'août : PMI des services : prévisions 51,8 ; précédentes 51,8

PMI manufacturier : prévisions 48,2 ; précédentes 48,0

PMI composite : prévisions 51,6 ; précédentes 51,5 13h30– États-Unis, discours de Raphael Bostic, membre du FOMC 14h30– Canada, indice des prix des matières premières (RMPI) de juillet : Mensuel : prévision -0,5 % m/m ; précédent 2,7 % m/m

Annuel : précédent 1,1 % a/a 14h30– Canada, données sur l'inflation de juillet : Indice des prix des produits industriels (IPPI) : prévisions 0,3 % en glissement mensuel ; précédent 0,4 % en glissement mensuel

IPPI a/a : précédent 1,7 % en glissement annuel 14h30– États-Unis, demandes hebdomadaires d'allocations chômage : Demandes initiales : prévisions 226 000 ; précédent 224 000

Moyenne sur 4 semaines : précédent 221 750

Inscriptions continues : prévisions 1,960 million ; précédentes 1,953 million 14h30– États-Unis, rapport de la Fed de Philadelphie pour le mois d'août : Indice manufacturier : prévisions 6,8 ; précédentes 15,9

Conditions commerciales : précédentes 21,5

Prix : précédentes 58,8

Nouvelles commandes : précédentes 18,4

Emploi : précédentes 10,3 15h45– États-Unis, rapport PMI pour le mois d'août : PMI manufacturier : prévisions 49,7 ; précédent 49,8

PMI composite mondial S&P : précédent 55,1

PMI des services : prévisions 54,2 ; précédent 55,7 16h00– États-Unis, indice avancé pour le mois de juillet : Prévisions : -0,1 % en glissement mensuel ; précédent : -0,3 % en glissement mensuel 16 h 00– États-Unis, ventes de logements existants en juillet : Prévisions : 3,92 millions ; précédent : 3,93 millions 19 h 00– États-Unis, adjudication de TIPS à 30 ans : Précédent : 2,403

