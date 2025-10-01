Calendrier économique : PMI, ISM et ADP éclipsés par la fermeture des services publics (01.10.2025)

Le mois d'octobre commence par une énigme politique aux États-Unis. La plupart des agences fédérales ont suspendu leurs activités après le rejet par le Sénat du projet de loi budgétaire des démocrates, tandis que la proposition des républicains est bloquée au Congrès. En conséquence, le gouvernement américain se retrouve sans budget et aucun consensus n'est en vue, les deux partis continuant à se rejeter mutuellement la responsabilité de la paralysie de l'État. La fermeture entraînera principalement des licenciements temporaires et/ou permanents de fonctionnaires fédéraux, mais pour les marchés, le principal enjeu est le report du rapport NFP de vendredi, que, selon sa déclaration, le BLS ne publiera pas pendant la fermeture. L'absence de ces données cruciales sur le marché du travail devrait non seulement peser sur les marchés boursiers, mais aussi compliquer les préparatifs de la Fed en vue de sa prochaine décision sur les taux d'intérêt. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile À l'agitation politique actuelle s'ajoute aujourd'hui une série de publications de données macroéconomiques importantes des deux côtés de l'Atlantique. Dans la zone euro, les données préliminaires sur l'inflation seront publiées. Celle-ci devrait passer de 2 % à 2,2 % (source : Bloomberg), justifiant ainsi la fin du cycle de la BCE. Nous verrons également d'autres données PMI manufacturières, le rapport ISM manufacturier des États-Unis et un aperçu des NFP sous la forme du rapport ADP sur l'évolution de l'emploi. Compte tenu de la fermeture du BLS, la volatilité autour de la publication de l'ADP pourrait être plus forte que d'habitude en cas de surprises. Outre les données macroéconomiques concrètes, les marchés suivront également les discours des banquiers centraux (BCE, Bundesbank, BoC, BoE), le rapport de l'EIA et la réunion de l'OPEP aux États-Unis, particulièrement importante pour la volatilité du marché pétrolier. Calendrir du jour : 08:00 – Royaume-Uni : Indice Nationwide des prix immobiliers (septembre)

2,2 % YoY (actuel) ; 1,8 % YoY (prévision) ; 2,1 % YoY (précédent)

09:00 – Pologne : PMI manufacturier (septembre)

48 (actuel) ; 46,4 (prévision) ; 46,6 (précédent)

09:15 – Espagne : PMI manufacturier (septembre)

53,8 (prévision) ; 54,3 (précédent)

09:30 – Zone euro : Discours de Elderson (BCE)

09:30 – Suisse : PMI manufacturier procure.ch (septembre)

47,9 (prévision) ; 49,0 (précédent)

09:50 – France : PMI manufacturier (septembre)

48,1 (prévision) ; 50,4 (précédent)

09:55 – Zone euro : Discours de de Guindos (BCE)

09:55 – Allemagne : PMI manufacturier (septembre)

48,5 (prévision) ; 49,8 (précédent)

10:00 – Zone euro : PMI manufacturier (septembre)

49,5 (prévision) ; 50,7 (précédent)

11:00 – Allemagne : Discours de Mauderer (Bundesbank)

11:00 – Zone euro : Inflation (septembre) IPC annuel : prévision 2,2 % vs 2,0 % précédent IPC mensuel : 0,1 % précédent IPC hors énergie/alimentation : 2,3 % YoY précédent ; 0,3 % MoM précédent Core CPI : prévision 2,3 % YoY ; 2,3 % précédent

11:30 – Allemagne : Adjudication d’obligations à 10 ans (Bunds)

2,250 % précédent

11:55 – Royaume-Uni : Discours de Mann (BoE, MPC)

12:00 – États-Unis : Réunion de l’OPEP

13:00 – Allemagne : Discours de Nagel (Bundesbank, président)

14:15 – États-Unis : Données emploi (septembre, ADP)

52k (prévision) ; 54k (précédent)

15:45 – États-Unis : PMI manufacturier (septembre)

52,0 (prévision) ; 53,0 (précédent)

16:00 – États-Unis : Indices ISM (septembre) ISM manufacturier : 49,0 (prévision) ; 48,7 précédent ISM manufacturing index (?? probable doublon) : 62,7 (prévision) ; 63,7 précédent ISM nouvelles commandes : 51,4 précédent ISM emploi : 43,8 précédent

16:00 – États-Unis : Inflation (août) Dépenses de construction : -0,1 % m/m (prévision et précédent)

16:30 – États-Unis : Rapport EIA (pétrole & produits) Stocks brut : prévision +1,5M ; précédent -0,607M Autres chiffres (raffinage, essence, distillats, Cushing, etc.)

19:00 – États-Unis : PIB (Atlanta Fed GDPNow T3)

prévision 3,9 % ; précédent 3,9 %

20:05 – Canada : Discours de Rogers (Banque du Canada, vice-gouverneur senior)

