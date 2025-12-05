La séance européenne de fin de semaine se déroule dans un climat positif. La plupart des indices du Vieux Continent enregistrent des gains modérés. En tête aujourd’hui, on retrouve le DAX allemand, avec les contrats DE40 en hausse de plus de 0,6 %. Les autres indices d’Europe occidentale limitent leurs progressions à environ 0,4 %.

Une série de données macroéconomiques favorables permet aux investisseurs européens d’anticiper une trajectoire de croissance plus solide pour la région. Données macroéconomiques : Aujourd’hui, la lecture du PIB de la zone euro a été publiée. Le taux de croissance annuel est resté stable à 1,4 %. La croissance trimestrielle s’est accélérée à 0,3 %, contre 0,2 % attendu.

Les commandes des usines allemandes augmentent nettement, de 1,5 % contre une prévision de 0,3 %. L’amélioration est également visible en rythme annuel.

En France, le déficit commercial se réduit, et la production industrielle a progressé de 0,2 %, alors que les attentes misaient sur une contraction de 0,2 %.

En fin de séance européenne, les investisseurs prendront connaissance des données d’inflation PCE aux États-Unis. Il s’agit d’un des indicateurs les plus suivis par la Fed, et toute surprise pourrait influencer de manière significative la trajectoire anticipée de l’assouplissement monétaire du FOMC. DE40 (D1) Source: xStation5 Le prix sur le graphique poursuit sa tendance haussière, les acheteurs étant parvenus à franchir une nouvelle zone de résistance, le FIBO 50, et se dirigeant désormais vers le FIBO 38,2, où passe également une ligne de tendance baissière. Le dépassement de ce niveau pourrait ouvrir la voie à un test des récents sommets. Une perte d’initiative des acheteurs aux niveaux actuels pourrait toutefois déclencher une correction autour du FIBO 78,6. Les investisseurs doivent surveiller de près les moyennes mobiles EMA50 et EMA100 ainsi que la progression de l’indicateur RSI Actualités d'entreprises: Alstom (ALO.FR) – Le groupe ferroviaire français a reçu une recommandation positive de la part d’une banque d’investissement. Le cours de l’action progresse de plus de 2 %.

– Le groupe ferroviaire français a reçu une recommandation positive de la part d’une banque d’investissement. Le cours de l’action progresse de plus de 2 %. Renk (R3NK.DE) – Le fabricant allemand de systèmes de propulsion, spécialisé dans les véhicules militaires, a reçu une recommandation positive d’une banque d’investissement. L’entreprise gagne plus de 3 %.

– Le fabricant allemand de systèmes de propulsion, spécialisé dans les véhicules militaires, a reçu une recommandation positive d’une banque d’investissement. L’entreprise gagne plus de 3 %. Hensoldt (HAG.DE) – Le groupe allemand de défense recule de plus de 2 %, les investisseurs et analystes exprimant des inquiétudes concernant les indicateurs de valorisation de la société.

– Le groupe allemand de défense recule de plus de 2 %, les investisseurs et analystes exprimant des inquiétudes concernant les indicateurs de valorisation de la société. UCB (UCB.DE) – La société biotechnologique publie des prévisions de croissance de l’EBITDA de plus de 30 %, et son action gagne plus de 5 %.

– La société biotechnologique publie des prévisions de croissance de l’EBITDA de plus de 30 %, et son action gagne plus de 5 %. Swiss Re (SREN.CH) – L’assureur suisse perd plus de 4 % après avoir publié des prévisions jugées décevantes pour l’année prochaine.

